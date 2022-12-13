18:16 13.12.2022 (обновлено: 21:14 13.12.2022)
Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине
The Times: генерал Магоуэн сообщил об участии британских морпехов в операциях на Украине
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна.
Военный, до мая командовавший этим родом войск, отметил, что морпехи принимали участие в эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе.
"Затем в апреле, они (морские пехотинцы. — Прим. ред.) вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", — рассказал Магоуэн.
Представитель британских ВМС уточнил, что морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия Лондона в стране. По его словам, военные не выполняли никаких боевых задач.
О том, что их роль не была ограничена этой миссией, генерал написал в журнале Globe and Laurel — официальном издании Королевской морской пехоты, которое выходит шесть раз в году тиражом 12,5 тысячи экземпляров.
Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн командовал силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.