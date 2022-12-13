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Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/morpekhi-1838426324.html
Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине
Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине - РИА Новости, 13.12.2022
Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине
Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:16
2022-12-13T21:14
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна.Военный, до мая командовавший этим родом войск, отметил, что морпехи принимали участие в эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе.Представитель британских ВМС уточнил, что морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия Лондона в стране. По его словам, военные не выполняли никаких боевых задач.О том, что их роль не была ограничена этой миссией, генерал написал в журнале Globe and Laurel — официальном издании Королевской морской пехоты, которое выходит шесть раз в году тиражом 12,5 тысячи экземпляров.Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн командовал силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, владимир путин, украина, великобритания, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Киев
18:16 13.12.2022 (обновлено: 21:14 13.12.2022)
 
Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине

The Times: генерал Магоуэн сообщил об участии британских морпехов в операциях на Украине

© Фото : British Army/FacebookВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : British Army/Facebook
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна.
Военный, до мая командовавший этим родом войск, отметил, что морпехи принимали участие в эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе.

"Затем в апреле, они (морские пехотинцы. — Прим. ред.) вернулись в страну, чтобы восстановить дипломатическую миссию, обеспечивая защиту важнейшего персонала. На обоих этапах они поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно чувствительной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", — рассказал Магоуэн.

Представитель британских ВМС уточнил, что морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия Лондона в стране. По его словам, военные не выполняли никаких боевых задач.
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О том, что их роль не была ограничена этой миссией, генерал написал в журнале Globe and Laurel — официальном издании Королевской морской пехоты, которое выходит шесть раз в году тиражом 12,5 тысячи экземпляров.
Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн командовал силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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