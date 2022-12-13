https://ria.ru/20221213/morpekhi-1838426324.html

Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине

Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине - РИА Новости, 13.12.2022

Генерал рассказал об участии британских морпехов в операциях на Украине

Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T18:16

2022-12-13T18:16

2022-12-13T21:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Британские морские пехотинцы участвовали в тайных операциях на Украине, написала газета Times со ссылкой на генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна.Военный, до мая командовавший этим родом войск, отметил, что морпехи принимали участие в эвакуации посольства Великобритании из Киева в Польшу в январе.Представитель британских ВМС уточнил, что морских пехотинцев направили на Украину для поддержки дипломатического присутствия Лондона в стране. По его словам, военные не выполняли никаких боевых задач.О том, что их роль не была ограничена этой миссией, генерал написал в журнале Globe and Laurel — официальном издании Королевской морской пехоты, которое выходит шесть раз в году тиражом 12,5 тысячи экземпляров.Генерал-лейтенант Роберт Магоуэн командовал силами морской пехоты Британии с апреля 2021 по май 2022 года.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

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в мире, владимир путин, украина, великобритания, киев