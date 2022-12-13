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МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом - РИА Новости, 13.12.2022
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МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом
МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом - РИА Новости, 13.12.2022
МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом
В Москве считают протесты в Монголии внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:06
2022-12-13T14:20
россия
монголия
андрей руденко
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Москве считают протесты в Монголии внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Но они должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
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россия, монголия, андрей руденко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Монголия, Андрей Руденко, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:06 13.12.2022 (обновлено: 14:20 13.12.2022)
 
МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом

Замглавы МИД Руденко: Россия считает протесты в Монголии внутренним делом Улан-Батора

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Москве считают протесты в Монголии внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Но они должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".
Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
Президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 11:55
Президент Монголии потребовал выявить чиновников, причастных к краже угля
 
РоссияМонголияАндрей РуденкоВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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