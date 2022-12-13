https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838328067.html

МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом

МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом - РИА Новости, 13.12.2022

МИД России назвал протесты в Монголии ее внутренним делом

В Москве считают протесты в Монголии внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:06

2022-12-13T14:06

2022-12-13T14:20

россия

монголия

андрей руденко

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек - РИА Новости. В Москве считают протесты в Монголии внутренним делом этой страны, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Это их внутреннее дело. Мы знаем причины, понимаем. Но они должны самостоятельно справиться с этим. Уверен, что так и будет", - сказал Руденко журналистам в кулуарах дискуссионного клуба "Валдай".Акции с участием нескольких тысяч протестующих на протяжении 10 дней проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20221207/ugol-1836902570.html

россия

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, монголия, андрей руденко, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)