https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838276473.html
В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля
В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля - РИА Новости, 13.12.2022
В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля
Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга связан с делом о хищении угля, сообщило местное издание News Press со ссылкой на заместителя следственного отдела РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:10
2022-12-13T12:10
2022-12-13T15:41
в мире
халтмаагийн баттулга
монголия
пекин
улан-батор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836934732_0:0:1204:677_1920x0_80_0_0_0c743b3c2f0dfc3bbd1578fd448ff535.jpg
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга связан с делом о хищении угля, сообщило местное издание News Press со ссылкой на заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.В ведомстве уточнили, что в качестве обвиняемых проходят 35 человек: семеро лиц — за взяточничество, шестнадцать — за дачу взятки, восемь — за превышение должностных полномочий, двое — за незаконное обогащение.С делом также связаны члены парламента Адьяасурэн, Бат-Эрдэнэ, Анандбазар, Наранбаатар, Баттёмёр, Сэргэлэн, Раднаасэд, бывший председатель АП Энхболд, губернатор Южногобийского аймака Монголии Сэддорж, представитель Собрания представителей граждан Южногобийского аймака Эрдэнэ-Очир, бывший губернатор Южногобийского аймака Бадраа, бывшие исполнительные директора частной компании "Эрдэнэс Таван Толгой" Ариунбол и Ганхуяг и учредитель группы компаний "Монгол эрхэт" Мандахбаяр."На сегодняшний день вышеуказанные лица связаны с данным делом. Согласно Конституции Монголии, их вину определяет только суд", — указано в сообщении.Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.
https://ria.ru/20221213/arest-1838271269.html
монголия
пекин
улан-батор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836934732_46:0:1155:832_1920x0_80_0_0_829470de46fee1d1c1fca38bc5562d86.jpg
Акция протеста в Улан-Баторе
В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря.
2022-12-13T12:10
true
PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, пекин, улан-батор
В мире, Халтмаагийн Баттулга, Монголия, Пекин, Улан-Батор
12:10 13.12.2022 (обновлено: 15:41 13.12.2022)
В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля
Антикоррупционный комитет: экс-президент Монголии Баттулга связан с делом о хищении угля
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга связан с делом о хищении угля, сообщило местное издание News Press
со ссылкой на заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.
В ведомстве уточнили, что в качестве обвиняемых проходят 35 человек: семеро лиц — за взяточничество, шестнадцать — за дачу взятки, восемь — за превышение должностных полномочий, двое — за незаконное обогащение.
"Следующие должностные лица участвовали в деятельности по добыче, транспортировке угля и приобретении товаров и услуг на государственные средства: бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, бывший председатель АП (администрация президента. — Прим. ред.) президента Шижир, бывший министр развития транспорта Ганбат", — говорится в публикации.
С делом также связаны члены парламента Адьяасурэн, Бат-Эрдэнэ, Анандбазар, Наранбаатар, Баттёмёр, Сэргэлэн, Раднаасэд, бывший председатель АП Энхболд, губернатор Южногобийского аймака Монголии Сэддорж, представитель Собрания представителей граждан Южногобийского аймака Эрдэнэ-Очир, бывший губернатор Южногобийского аймака Бадраа, бывшие исполнительные директора частной компании "Эрдэнэс Таван Толгой" Ариунбол и Ганхуяг и учредитель группы компаний "Монгол эрхэт" Мандахбаяр.
"На сегодняшний день вышеуказанные лица связаны с данным делом. Согласно Конституции Монголии, их вину определяет только суд", — указано в сообщении.
Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе
с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.
Кроме того, власти республики попросили Пекин
подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай
составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.