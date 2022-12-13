https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838276473.html

В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля

В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля - РИА Новости, 13.12.2022

В Монголии заявили о связи экс-президента с делом о хищении угля

Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга связан с делом о хищении угля, сообщило местное издание News Press со ссылкой на заместителя следственного отдела РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T12:10

2022-12-13T12:10

2022-12-13T15:41

в мире

халтмаагийн баттулга

монголия

пекин

улан-батор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836934732_0:0:1204:677_1920x0_80_0_0_0c743b3c2f0dfc3bbd1578fd448ff535.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга связан с делом о хищении угля, сообщило местное издание News Press со ссылкой на заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.В ведомстве уточнили, что в качестве обвиняемых проходят 35 человек: семеро лиц — за взяточничество, шестнадцать — за дачу взятки, восемь — за превышение должностных полномочий, двое — за незаконное обогащение.С делом также связаны члены парламента Адьяасурэн, Бат-Эрдэнэ, Анандбазар, Наранбаатар, Баттёмёр, Сэргэлэн, Раднаасэд, бывший председатель АП Энхболд, губернатор Южногобийского аймака Монголии Сэддорж, представитель Собрания представителей граждан Южногобийского аймака Эрдэнэ-Очир, бывший губернатор Южногобийского аймака Бадраа, бывшие исполнительные директора частной компании "Эрдэнэс Таван Толгой" Ариунбол и Ганхуяг и учредитель группы компаний "Монгол эрхэт" Мандахбаяр."На сегодняшний день вышеуказанные лица связаны с данным делом. Согласно Конституции Монголии, их вину определяет только суд", — указано в сообщении.Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.

https://ria.ru/20221213/arest-1838271269.html

монголия

пекин

улан-батор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция протеста в Улан-Баторе В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря. 2022-12-13T12:10 true PT0M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, халтмаагийн баттулга, монголия, пекин, улан-батор