https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838233254.html
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих - РИА Новости, 13.12.2022
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:18
2022-12-13T09:18
2022-12-13T10:29
в мире
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улан-батор
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn.Митинг в центре Улан-Батора продолжается уже десятый день. Накануне около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в 20-градусный мороз."Для протестующих, объявивших сидячую забастовку и проведших ночь под открытым небом, на площади установили войлочную юрту", — пишет портал. Точное число человек, оставшихся перед Дворцом правительства на ночь, не называется.При этом мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт.Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.
https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837195482.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, улан-батор, китай
В мире, Монголия, Улан-Батор, Китай
09:18 13.12.2022 (обновлено: 10:29 13.12.2022)
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
В Монголии перед Дворцом правительства установили войлочную юрту для протестующих
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn
.
Митинг в центре Улан-Батора
продолжается уже десятый день. Накануне около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в 20-градусный мороз.
"Для протестующих, объявивших сидячую забастовку и проведших ночь под открытым небом, на площади установили войлочную юрту", — пишет портал. Точное число человек, оставшихся перед Дворцом правительства на ночь, не называется.
При этом мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт.
Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.
Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай
составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.