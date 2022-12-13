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Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих - РИА Новости, 13.12.2022
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Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих - РИА Новости, 13.12.2022
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих
На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:18
2022-12-13T10:29
в мире
монголия
улан-батор
китай
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn.Митинг в центре Улан-Батора продолжается уже десятый день. Накануне около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в 20-градусный мороз."Для протестующих, объявивших сидячую забастовку и проведших ночь под открытым небом, на площади установили войлочную юрту", — пишет портал. Точное число человек, оставшихся перед Дворцом правительства на ночь, не называется.При этом мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт.Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.
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в мире, монголия, улан-батор, китай
В мире, Монголия, Улан-Батор, Китай
09:18 13.12.2022 (обновлено: 10:29 13.12.2022)
 
Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих

В Монголии перед Дворцом правительства установили войлочную юрту для протестующих

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости
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Протестующие на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn.
Митинг в центре Улан-Батора продолжается уже десятый день. Накануне около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в 20-градусный мороз.
"Для протестующих, объявивших сидячую забастовку и проведших ночь под открытым небом, на площади установили войлочную юрту", — пишет портал. Точное число человек, оставшихся перед Дворцом правительства на ночь, не называется.
При этом мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт.
Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.
Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 13:38
В Монголии протестующих на лошадях не пустили на площадь
 
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