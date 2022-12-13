https://ria.ru/20221213/mongoliya-1838233254.html

Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих

Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих - РИА Новости, 13.12.2022

Перед Дворцом правительства в Монголии установили юрту для протестующих

На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:18

2022-12-13T09:18

2022-12-13T10:29

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На площади перед Дворцом правительства в столице Монголии установили войлочную юрту для протестующих, сообщает местный портал ikon.mn.Митинг в центре Улан-Батора продолжается уже десятый день. Накануне около 20 человек объявили о сидячей забастовке и ночевали на площади в 20-градусный мороз."Для протестующих, объявивших сидячую забастовку и проведших ночь под открытым небом, на площади установили войлочную юрту", — пишет портал. Точное число человек, оставшихся перед Дворцом правительства на ночь, не называется.При этом мэрия выдала протестующим разрешение на установку не более двух юрт.Многотысячная акция протеста проходит в Улан-Баторе с 5 декабря. Поводом для недовольства стали сообщения о махинациях с углем. По сведениям СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов. По этому делу задержали восемь человек, шестерых из них отправили под арест.Кроме того, власти республики попросили Пекин подключиться к расследованию, поскольку поставки в Китай составляют примерно 86 процентов всего монгольского экспорта и более половины этого объема приходится на уголь.

https://ria.ru/20221208/mongoliya-1837195482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, монголия, улан-батор, китай