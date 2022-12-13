https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838473503.html

Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства

Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства - РИА Новости, 13.12.2022

Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства

Правительство Молдавии намерено увеличить военный бюджет республики, в основном за счет увеличения расходов на защиту воздушного пространства, заявил во вторник РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:50

2022-12-13T23:50

2022-12-13T23:50

в мире

молдавия

кишинев

нато

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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Правительство Молдавии намерено увеличить военный бюджет республики, в основном за счет увеличения расходов на защиту воздушного пространства, заявил во вторник глава минобороны Анатолий Носатый.Ранее власти Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО.Глава минобороны не стал раскрывать подробностей, подчеркнув, что поставки армейской техники осуществляются в сроки, превышающие один год.Ранее Носатый сообщал, что бюджет минобороны Молдавии в 2023 году будет увеличен на 50%, по сравнению с 2022-м, он составит почти 1,7 млрд леев (более 87 млн долларов), соответствующие поправки приняты в первом чтении.Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев, нато