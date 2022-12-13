https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838473503.html
Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства
Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства - РИА Новости, 13.12.2022
Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства
Правительство Молдавии намерено увеличить военный бюджет республики, в основном за счет увеличения расходов на защиту воздушного пространства, заявил во вторник РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:50
2022-12-13T23:50
2022-12-13T23:50
в мире
молдавия
кишинев
нато
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КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Правительство Молдавии намерено увеличить военный бюджет республики, в основном за счет увеличения расходов на защиту воздушного пространства, заявил во вторник глава минобороны Анатолий Носатый.Ранее власти Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО.Глава минобороны не стал раскрывать подробностей, подчеркнув, что поставки армейской техники осуществляются в сроки, превышающие один год.Ранее Носатый сообщал, что бюджет минобороны Молдавии в 2023 году будет увеличен на 50%, по сравнению с 2022-м, он составит почти 1,7 млрд леев (более 87 млн долларов), соответствующие поправки приняты в первом чтении.Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, НАТО
Власти Молдавии увеличат военные расходы на защиту воздушного пространства
Глава МО Молдавии Носатый: страна увеличит расходы на защиту воздушного пространства
КИШИНЕВ, 13 дек – РИА Новости. Правительство Молдавии намерено увеличить военный бюджет республики, в основном за счет увеличения расходов на защиту воздушного пространства, заявил во вторник глава минобороны Анатолий Носатый.
Ранее власти Молдавии заявили, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны говорил о необходимости создания системы ПВО.
"Дополнительные средства, которые планируется выделить в 2023 году, будут направлены на защиту воздушного пространства Молдавии", - заявил Носатый, выступая на форуме "Европейская интеграция Республики Молдова".
Глава минобороны не стал раскрывать подробностей, подчеркнув, что поставки армейской техники осуществляются в сроки, превышающие один год.
Ранее Носатый сообщал, что бюджет минобороны Молдавии в 2023 году будет увеличен на 50%, по сравнению с 2022-м, он составит почти 1,7 млрд леев (более 87 млн долларов), соответствующие поправки приняты в первом чтении.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной. Однако с 1994 года Кишинев
сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства во имя мира. В молдавской столице функционирует информационный центр НАТО, а с 2017 года начало свою работу бюро по связям с альянсом.