https://ria.ru/20221213/moldaviya-1838342563.html

Евросоюз поможет энергетике Молдавии в 2023 году, заявил посол

Евросоюз поможет энергетике Молдавии в 2023 году, заявил посол - РИА Новости, 13.12.2022

Евросоюз поможет энергетике Молдавии в 2023 году, заявил посол

Финансовая поддержка ЕС для Молдавии в следующем году будет сосредоточена на поддержке энергосектора и проведении реформы системы юстиции, заявил глава... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:51

2022-12-13T14:51

2022-12-13T14:51

молдавия

кишинев

молдовагаз

евросоюз

газпром

в мире

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КИШИНЕВ, 13 дек - РИА Новости. Финансовая поддержка ЕС для Молдавии в следующем году будет сосредоточена на поддержке энергосектора и проведении реформы системы юстиции, заявил глава представительства Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс."Нет такой области, в которой Европейский союз не оказал бы помощь. Приоритет на следующий год частично будет касаться сектора правосудия, поддержки в энергетическом секторе. Страна достигла довольно многого в плане повышения энергетической устойчивости", - заявил Мажейкс в эфире радио "Молдова".По его словам, в уходящем году Евросоюз помог Молдавии компенсировать рост тарифов на коммунальные услуги, а также предоставил 40 миллионов евро для поддержки оборонного сектора республики. Всего же с осени прошлого года ЕС предоставил Молдавии 840 миллионов евро в виде грантов и кредитов на различные проекты.В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. В декабре Кишинев вернулся к закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории непризнанного Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения. "Молдовагаз" поставляет в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия использует газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

https://ria.ru/20221212/sammit-1838063830.html

https://ria.ru/20221208/vygoda-1837095520.html

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молдавия, кишинев, молдовагаз, евросоюз, газпром, в мире