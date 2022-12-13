https://ria.ru/20221213/modi-1838330391.html
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием - РИА Новости, 13.12.2022
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T14:14
2022-12-13T16:58
россия
индия
москва
нарендра моди
андрей руденко
дмитрий песков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — сказал Руденко журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Bloomberg сообщил о том, что Моди якобы отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, там, насколько я понимаю, фигурировало <...> до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, индия, москва, нарендра моди, андрей руденко, дмитрий песков, в мире
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14:14 13.12.2022 (обновлено: 16:58 13.12.2022)
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
МИД России назвал недопониманием данные об отказе премьера Индии Моди от встречи с Путиным