Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием - РИА Новости, 13.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221213/modi-1838330391.html
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием - РИА Новости, 13.12.2022
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием
В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:14
2022-12-13T16:58
россия
индия
москва
нарендра моди
андрей руденко
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296907_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_5bd957afed32d7197b18460eb5752a7c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — сказал Руденко журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Bloomberg сообщил о том, что Моди якобы отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, там, насколько я понимаю, фигурировало &lt;...&gt; до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться.
https://ria.ru/20221212/vstrecha-1838077301.html
россия
индия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817296907_110:0:2839:2047_1920x0_80_0_0_9ca21d169e308426787fda4bcef98fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индия, москва, нарендра моди, андрей руденко, дмитрий песков, в мире
Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Андрей Руденко, Дмитрий Песков, В мире
14:14 13.12.2022 (обновлено: 16:58 13.12.2022)
 
В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием

МИД России назвал недопониманием данные об отказе премьера Индии Моди от встречи с Путиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
"Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — сказал Руденко журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Bloomberg сообщил о том, что Моди якобы отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, там, насколько я понимаю, фигурировало <...> до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 14:49
Встреча Путина и Моди до конца года не планировалась, заявили в Кремле
 
РоссияИндияМоскваНарендра МодиАндрей РуденкоДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала