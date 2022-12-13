https://ria.ru/20221213/modi-1838330391.html

В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием

В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием - РИА Новости, 13.12.2022

В МИД назвали сообщения об отказе Моди приехать в Россию недопониманием

В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:14

2022-12-13T14:14

2022-12-13T16:58

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индия

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нарендра моди

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в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — РИА Новости. В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году был отменен, такого визита и не планировалось, заявил замглавы МИД России Андрей Руденко."Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь президента России) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался", — сказал Руденко журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Bloomberg сообщил о том, что Моди якобы отказался от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, комментируя публикацию, что "до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось, там, насколько я понимаю, фигурировало <...> до конца года, и никто ни от чего не отказывался, потому что не было запланированных контактов". Он добавил, что на следующий год график будет согласовываться.

https://ria.ru/20221212/vstrecha-1838077301.html

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Екатерина Зайцева

россия, индия, москва, нарендра моди, андрей руденко, дмитрий песков, в мире