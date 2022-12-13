https://ria.ru/20221213/missii-1838293112.html
Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры
Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры - РИА Новости, 13.12.2022
Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры
Владимир Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:59
2022-12-13T12:59
2022-12-13T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
джо байден
владимир зеленский
украина
париж
сша
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на конференции в Париже по помощи Украине призвал ЕС направить на украинские объекты критической энергетической инфраструктуры специальные миссии для международного контроля."Призываем ЕС направить специальные миссии на объекты критической энергетической инфраструктуры, которые задействованы в энергообеспечении Украины. Такие миссии ЕС могут стать надёжным фактором в стабилизации ситуации и надлежащего международного контроля", - сказал Зеленский во время выступления на конференции в Париже.Премьер Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что в стране повреждены все ТЭС и ГЭС, а также 40% объектов высоковольтной сети.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом 11 декабря заявил, что на Украине уничтожено 50% энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838292493.html
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в мире, денис шмыгаль, джо байден, владимир зеленский, украина, париж, сша, евросоюз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, Париж, США, Евросоюз, Вооруженные силы РФ
Украина призвала ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры
Зеленский призвал ЕС направить миссии на объекты энергоинфраструктуры Украины