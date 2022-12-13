https://ria.ru/20221213/mishustin-1838355329.html
Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику
Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику - РИА Новости, 13.12.2022
Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику
Действия западных стран были направлены на разрушение экономики России, однако оппоненты недооценили устойчивость системы РФ к внешнему влиянию, заявил... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:26
2022-12-13T15:26
2022-12-13T15:35
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Действия западных стран были направлены на разрушение экономики России, однако оппоненты недооценили устойчивость системы РФ к внешнему влиянию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", - сказал он на заседании Экспертного совета при правительстве РФ.Мишустин отметил, что мероприятия, которые по поручению президента реализовало правительство в рамках плана первоочередных действий, показали свою эффективность."Позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам, ну и главное нашим людям", - заметил премьер."Международная обстановка остается сейчас напряженной. Для сохранения динамики развития нам необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что Экспертный совет примет в этом самое активное участие.
https://ria.ru/20221213/adaptatsiya-1838350679.html
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экономика, михаил мишустин, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Россия
15:26 13.12.2022 (обновлено: 15:35 13.12.2022)
Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику
Мишустин: действия Запада направлялись на разрушение экономики России, но нас недооценили
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Действия западных стран были направлены на разрушение экономики России, однако оппоненты недооценили устойчивость системы РФ к внешнему влиянию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", - сказал он на заседании Экспертного совета при правительстве РФ.
Мишустин отметил, что мероприятия, которые по поручению президента реализовало правительство в рамках плана первоочередных действий, показали свою эффективность.
"Позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам, ну и главное нашим людям", - заметил премьер.
"Международная обстановка остается сейчас напряженной. Для сохранения динамики развития нам необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них", - сказал Мишустин.
Он выразил надежду на то, что Экспертный совет примет в этом самое активное участие.