https://ria.ru/20221213/mishustin-1838355329.html

Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику

Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику - РИА Новости, 13.12.2022

Мишустин прокомментировал стремления Запада разрушить российскую экономику

Действия западных стран были направлены на разрушение экономики России, однако оппоненты недооценили устойчивость системы РФ к внешнему влиянию, заявил... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:26

2022-12-13T15:26

2022-12-13T15:35

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Действия западных стран были направлены на разрушение экономики России, однако оппоненты недооценили устойчивость системы РФ к внешнему влиянию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", - сказал он на заседании Экспертного совета при правительстве РФ.Мишустин отметил, что мероприятия, которые по поручению президента реализовало правительство в рамках плана первоочередных действий, показали свою эффективность."Позволили сохранить стабильность бюджета, помочь ключевым секторам, ну и главное нашим людям", - заметил премьер."Международная обстановка остается сейчас напряженной. Для сохранения динамики развития нам необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них", - сказал Мишустин.Он выразил надежду на то, что Экспертный совет примет в этом самое активное участие.

https://ria.ru/20221213/adaptatsiya-1838350679.html

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экономика, михаил мишустин, россия