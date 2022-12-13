https://ria.ru/20221213/mishustin-1838352422.html

Мишустин призвал активизировать производство вооружений

Мишустин призвал активизировать производство вооружений - РИА Новости, 13.12.2022

Мишустин призвал активизировать производство вооружений

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при активизации производства вооружения, военной техники и обмундирования важно сохранить доступность для... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:12

2022-12-13T15:12

2022-12-13T15:37

россия

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что при активизации производства вооружения, военной техники и обмундирования важно сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг, власти помогут предприятиям ОПК с выплатами зарплат сотрудникам, что позволит привлечь новых специалистов."По поручению президента сформирован Координационный совет, который призван усилить взаимодействие вооруженных сил и нашей промышленности во всех направлениях - активизировать производство вооружения, военной техники, обмундирования, средства индивидуальной защиты, медикаменты. Все это требует серьезных ресурсов. При этом важно не допустить дисбаланса и сохранить доступность для массового потребителя основных товаров и услуг", - сказал Мишустин на заседании Экспертного Совета при правительстве.Премьер также рассказал о мерах по оказанию помощи предприятиям оборонно-промышленного комплекса."Принято решение о компенсации заработных плат работодателей на выплату всем сотрудникам, которые переезжают к ним из других регионов страны. На эти цели в Фонде социального страхования предусмотрено порядка 1 миллиарда рублей", - сказал он.Как ожидается, размер финансовой поддержки в расчёте на одного работника составит почти 262,2 тысячи рублей, сумма будет разделена на четыре квартальные выплаты по 65 547 рублей. Предполагается, что решение позволит привлечь на оборонные предприятия более 3,8 тысячи человек.

https://ria.ru/20221213/mozgi-1838352868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, михаил мишустин, правительство рф