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В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/mir-1838305560.html
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру - РИА Новости, 13.12.2022
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру
Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:20
2022-12-13T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них предполагает передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.Представитель Кремля добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221213/ukraina-1838299435.html
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Дмитрий Песков
13:20 13.12.2022 (обновлено: 14:29 13.12.2022)
 
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру

Песков назвал слова Зеленского о трех шагах к миру шагами к продолжению боевых действий

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них предполагает передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.

"Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.
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По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияДмитрий Песков
 
 
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