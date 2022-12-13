13:20 13.12.2022 (обновлено: 14:29 13.12.2022)
В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру
Песков назвал слова Зеленского о трех шагах к миру шагами к продолжению боевых действий
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них предполагает передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.
"Украинской стороне необходимо принимать во внимание эти реалии, которые сложились за все это время. Собственно, это реалии, которые произошли из-за той линии, из-за той политики, которую проводило на протяжении, наверное, последних лет 15, а то и 20, руководство Украины и украинский режим сегодняшний. А эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, а появились они в результате референдумов, которые прошли на этих территориях", — подчеркнул Песков.
Представитель Кремля добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.
По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.