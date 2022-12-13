https://ria.ru/20221213/mir-1838305560.html

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру - РИА Новости, 13.12.2022

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского о трех шагах к миру

Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:20

2022-12-13T13:20

2022-12-13T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

украина

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Озвученные Владимиром Зеленским "три шага" для наступления мира следует воспринимать как намерение продолжить боевые действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 перечислил условия, которые, по его мнению, приблизят завершение конфликта на территории страны. Одно из них предполагает передачу Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет.Представитель Кремля добавил, что без учета этих новых реалий урегулирование ситуации невозможно.По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву вооружение на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западного оружия только затягивают конфликт, а транспорт с ним становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838299435.html

https://ria.ru/20221213/ukraina-1838296584.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, владимир зеленский, украина, россия, дмитрий песков