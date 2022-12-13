https://ria.ru/20221213/migranty-1838472849.html
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим из них въезд в страну
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим из них въезд в страну - РИА Новости, 13.12.2022
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим из них въезд в страну
Помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс заявила, что новый британский план по борьбе с потоком нелегальных мигрантов, прибывающих в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T23:40
2022-12-13T23:40
2022-12-13T23:40
в мире
риши сунак
великобритания
ла-манш
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
оон
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Помощник Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джиллиан Триггс заявила, что новый британский план по борьбе с потоком нелегальных мигрантов, прибывающих в королевство на лодках через Ла-Манш, закрывает доступ многим людям к получению убежища в стране.Во вторник премьер-министр Великобритании Риши Сунак представил новый план по борьбе с потоком нелегальных мигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках через Ла-Манш."Объявленное предложение сначала задерживать, а затем либо вернуть просителей убежища в их родные страны, либо перевести их в третью страну будет равносильно отказу в доступе к британской системе предоставления убежища для тех, кто прибывает нерегулярно... Такой подход закрыл бы доступ к убежищу в Великобритании для подавляющего большинства", - приводятся на сайте Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) слова Триггс.
https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, великобритания, ла-манш, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, оон
В мире, Риши Сунак, Великобритания, Ла-Манш, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, ООН
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим из них въезд в страну
ООН: план Британии по мигрантам закрывает многим людям доступ к получению убежища в стране