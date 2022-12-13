https://ria.ru/20221213/migranty-1838312690.html

СМИ: страны Евросоюза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов

СМИ: страны Евросоюза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов - РИА Новости, 13.12.2022

СМИ: страны Евросоюза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов

Страны Европейского союза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов, сообщила газета Rzeczpospolita. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:32

2022-12-13T13:32

2022-12-13T13:32

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ВАРШАВА, 13 дек - РИА Новости. Страны Европейского союза массово возвращают в Польшу нелегальных мигрантов, сообщила газета Rzeczpospolita."Страны Европы начали массово отсылать нам нелегальных мигрантов, пересекших польскую границу", - говорится в сообщении.По данным газеты, за последние четыре месяца в Польшу были переданы 353 иностранца из других стран Европейского союза, в том числе 76, которые незаконно пересекли границу Польши с Белоруссией. Больше всего нелегалов Польше было передано из Германии – 229, Норвегии – 27, Швеции – 25.При этом издание прогнозирует, что в Польшу "могут вернуться десятки тысяч беженцев, которые пересекли границу с Белоруссией".Поясняется, что возвращение мигрантов происходит на основании регламента Европейского парламента, так называемого "Дублин III" от 2013 года, который применяется в случае доказательства незаконного пересечения границы государства-члена ЕС с территории третьей страны. Иностранец также отправляется обратно, если он подал заявку на защиту в одном государстве ЕС и, не дожидаясь решения, уехал в другое.Rzeczpospolita также утверждает, что в связи с наплывом беженцев с Украины правительство Польши попросило временно приостановить возвращение мигрантов из стран ЕС до конца июля. После этого Польша пообещала вернуть "своих" нелегальных мигрантов.При этом пресс-секретарь Главного коменданта Пограничной стражи Польши Анна Михальская пояснила, что нелегальные мигранты часто покидают Польшу до принятия решения о своем статусе. "Подобных дел сотни. Иммигранты используют процедуры предоставления убежища, чтобы остановить депортацию. Если они уедут – они не несут последствий. Им способствует тот факт, что подавляющее большинство иностранцев, переданных в Польшу, направляются в открытый центр, откуда они могут сбежать", - рассказала она.

https://ria.ru/20221212/prestupnost-1837498284.html

https://ria.ru/20221211/bezhentsy-1837846421.html

https://ria.ru/20221207/migranty-1836989225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, европа, евросоюз, мигранты, белоруссия