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В России получили элементы для гибкой электроники и "зеленого" топлива

В России получили элементы для гибкой электроники и "зеленого" топлива - РИА Новости, 13.12.2022

В России получили элементы для гибкой электроники и "зеленого" топлива

Создавать высокоточные сенсоры для гибкой электроники и оптимизировать способ получения экологически чистого водорода поможет технология синтеза нанооксидов... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:00

2022-12-13T09:00

2022-12-13T09:00

наука

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университетская наука

национальный исследовательский университет «миэт»

москва

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Создавать высокоточные сенсоры для гибкой электроники и оптимизировать способ получения экологически чистого водорода поможет технология синтеза нанооксидов меди (CuO), разработанная в НИУ МИЭТ, считают ученые вуза. Результаты работ опубликованы в журнале Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures.Российское решение может быть применено в технологии получения экологически чистого водорода и устройствах гибкой (эластичной) электроники, здесь специфика созданных нанооксидов наиболее востребована. В частности, речь идет о их высоком коэффициенте поглощения света, большой площади поверхности и устойчивости структуры к деформациям, рассказали в Национальном исследовательском университете "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).Водород применяется как альтернативный источник топлива для автомобилей, так как при его использовании не происходит выбросов в атмосферу парниковых газов. Одним из перспективных методов получения водорода является электрохимический процесс разложения воды под воздействием света, продолжили исследователи.Для этого нужны два фотоэлектрода — анод и катод, зачастую второй изготавливают из платины, что значительно повышает стоимость технологии. Альтернативой можно использовать полученный учеными наноматериал, так как он обеспечивает хорошую проводимость заряда и вместе с тем поглощает большую часть падающего на него света — порядка 97 процентов, — что может способствовать ускорению выделения водорода. Такая замена может удешевить процесс и открыть новые пути для дополнения имеющейся технологии, считают специалисты НИУ МИЭТ.Не менее значимое преимущество синтезированного в университете оксидного материала — высокое сцепление наночастиц с медной подложкой. Особенность позволит широко использовать CuO при создании элементов гибкой электроники (то есть устройств, которые можно гнуть и сворачивать), сенсоров сложной формы и разновидностей солнечных батарей, уверены в вузе.Он добавил, что исследователи получили наслаивающиеся друг на друга нанолисты оксида меди на проводящей медной подложке в ходе обычного анодного окисления (поляризация на поверхности металлов в проводящей среде). Результат был получен при повышении температуры до 60°C. Тогда специалисты НИУ МИЭТ выявили зависимость состава и структуры материала от температуры его формирования.Выработанный метод позволяет получить нужную структуру вещества на проводящей подложке немедленно и не требует высоких температур или вакуума, подчеркнул Савчук"Оксид меди — довольно нестабильное вещество, но с помощью подбора нужной температуры мы получаем нужные пропорции кислорода и меди в его составе. Не менее важно, что оксид сразу получается с кристаллической структурой, зачастую таким методом синтеза получается оксид с аморфной структурой, а кристаллизации добиваются с помощью дополнительной термической обработки", — дополнил ученый.Так подход получается более быстрый и экономный, чем существующие аналоги. Для проведения процесса нужны только источник тока, электролит, два электрода и емкость с водой, обратил внимание специалист. Поэтому данный опыт нетрудно масштабировать.Перспективой ближайшего будущего научный коллектив видит разработку прототипов устройств различного профиля на основе полученного материала и масштабирование технологии его синтеза, добавили в вузе.Исследования и разработка новых высокоэффективных фотокаталитических наноструктур ведутся на базе Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ в рамках стратегии развития вуза как участника программы Минобрнауки России "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221102/miet-1828389468.html

https://ria.ru/20220706/miet-1800155991.html

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