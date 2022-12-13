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В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года
В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года - РИА Новости, 13.12.2022
В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года
НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале директор института... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T13:47
2022-12-13T13:47
2022-12-13T22:25
общество
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале директор института Владимир Титов."На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", — пояснил он.Из схемы следует, что Большая кольцевая линия должна сомкнуться в следующем году. На Кольцевой появится станция "Суворовская" и пересадка на нее с "Достоевской". Люблинско-Дмитровскую линию в 2023 году продлят до станции "Физтех", а Арбатско-Покровская в 2027-м придет в Гольяново. На Солнцевской линии должна появиться станция "Аэропорт Внуково".В 2025-2027 годах планируется запустить МЦД-5, который пойдет из Домодедово в Пушкино, Фрязино и Щелково, а после 2028-го — открыть Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московский метрополитен, инфографика
Общество, Москва, Московский метрополитен
13:47 13.12.2022 (обновлено: 22:25 13.12.2022)
В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года
НИИ МосТрансПроект выпустил новую перспективную схему метро и МЦД до 2030 года
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале
директор института Владимир Титов.
"На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", — пояснил он.
Из схемы следует, что Большая кольцевая линия должна сомкнуться в следующем году. На Кольцевой появится станция "Суворовская" и пересадка на нее с "Достоевской". Люблинско-Дмитровскую линию в 2023 году продлят до станции "Физтех", а Арбатско-Покровская в 2027-м придет в Гольяново. На Солнцевской линии должна появиться станция "Аэропорт Внуково".
В 2025-2027 годах планируется запустить МЦД-5, который пойдет из Домодедово в Пушкино, Фрязино и Щелково, а после 2028-го — открыть Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.