https://ria.ru/20221213/metro-1838320121.html

В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года

В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года - РИА Новости, 13.12.2022

В Москве представили перспективную схему метро до 2030 года

НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале директор института... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T13:47

2022-12-13T13:47

2022-12-13T22:25

общество

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. НИИ МосТрансПроект подготовил перспективную карту развития столичного метро и центральных диаметров до 2030 года, сообщил в Telegram-канале директор института Владимир Титов."На текущий момент линия D-5 находится на стадии проектирования. Пока пересадки с диаметра на линии метро в центре не согласованы, мы даем такие перспективные видения от нашего НИИ", — пояснил он.Из схемы следует, что Большая кольцевая линия должна сомкнуться в следующем году. На Кольцевой появится станция "Суворовская" и пересадка на нее с "Достоевской". Люблинско-Дмитровскую линию в 2023 году продлят до станции "Физтех", а Арбатско-Покровская в 2027-м придет в Гольяново. На Солнцевской линии должна появиться станция "Аэропорт Внуково".В 2025-2027 годах планируется запустить МЦД-5, который пойдет из Домодедово в Пушкино, Фрязино и Щелково, а после 2028-го — открыть Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую ветки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, московский метрополитен, инфографика