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В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/melitopol-1838355157.html
В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста
В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста - РИА Новости, 13.12.2022
В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста
Дорогу начали возводить в пригороде Мелитополя Запорожской области в обход подорванного моста, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:26
2022-12-13T15:26
специальная военная операция на украине
жкх
мелитополь
запорожская область
константиновка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Дорогу начали возводить в пригороде Мелитополя Запорожской области в обход подорванного моста, сообщает пресс-служба администрации города.Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на 13 декабря. Прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение по нему приостановлено.Временную объездную дорогу строители планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель в зависимости от погодных условий.В администрации подчеркнули, что пока транспортным средствам рекомендовано двигаться в объезд или по грунтовой дороге, проходящей рядом с мостом.Как заявил ранее РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, сухопутный коридор из Ростовской области в Крым не затронут.
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мелитополь
запорожская область
константиновка
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Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя
Мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя поврежден, предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Движение по мосту пока приостановлено - мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщили власти региона РИА Новости.
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жкх, мелитополь, запорожская область, константиновка
Специальная военная операция на Украине, ЖКХ, Мелитополь, Запорожская область, Константиновка
15:26 13.12.2022
 
В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста

Под Мелитополем в районе Константиновки начали возводить дорогу в обход подорванного моста

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Дорогу начали возводить в пригороде Мелитополя Запорожской области в обход подорванного моста, сообщает пресс-служба администрации города.
Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на 13 декабря. Прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение по нему приостановлено.
"Городские предприятия Мелитополя уже приступили к прокладке временной объездной дороги вокруг моста, общая протяженность которой составит около 300 метров", - говорится в сообщении.
Временную объездную дорогу строители планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель в зависимости от погодных условий.
В администрации подчеркнули, что пока транспортным средствам рекомендовано двигаться в объезд или по грунтовой дороге, проходящей рядом с мостом.
Как заявил ранее РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, сухопутный коридор из Ростовской области в Крым не затронут.
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Специальная военная операция на УкраинеЖКХМелитопольЗапорожская областьКонстантиновка
 
 
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