https://ria.ru/20221213/melitopol-1838355157.html

В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста

В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста - РИА Новости, 13.12.2022

В Мелитополе начали возводить дорогу в обход подорванного моста

Дорогу начали возводить в пригороде Мелитополя Запорожской области в обход подорванного моста, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:26

2022-12-13T15:26

2022-12-13T15:26

специальная военная операция на украине

жкх

мелитополь

запорожская область

константиновка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Дорогу начали возводить в пригороде Мелитополя Запорожской области в обход подорванного моста, сообщает пресс-служба администрации города.Мост в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка был подорван в ночь на 13 декабря. Прозвучало два мощных взрыва. По данным властей, работали украинские диверсанты, заложившие взрывчатку у опор моста. Мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно двух пролетов, движение по нему приостановлено.Временную объездную дорогу строители планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель в зависимости от погодных условий.В администрации подчеркнули, что пока транспортным средствам рекомендовано двигаться в объезд или по грунтовой дороге, проходящей рядом с мостом.Как заявил ранее РИА Новости председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин, сухопутный коридор из Ростовской области в Крым не затронут.

https://ria.ru/20221111/ges-1830707481.html

мелитополь

запорожская область

константиновка

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Кадры с места взрыва у моста в селе Константиновка в пригороде Мелитополя Мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя поврежден, предварительно, у опоры заложили взрывчатку. Движение по мосту пока приостановлено - мост выстоял, но серьезно просело дорожное полотно, сообщили власти региона РИА Новости. 2022-12-13T15:26 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, мелитополь, запорожская область, константиновка