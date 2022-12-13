10:00 13.12.2022 (обновлено: 11:19 13.12.2022)
Полковник полиции ЛНР рассказал об обстановке в Марьинке в ДНР
Помощник главы МВД ЛНР Киселев: Марьинка находится в плотном кольце ВС России
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Марьинке
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Марьинке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Город Марьинка в Донецкой Народной Республике находится в плотном кольце, написал помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев в Telegram-канале.
"Город в плотном кольце, бои идут в центре города", — сообщил он.
Киселев отметил, что трасса на Красногоровку в Марьинке, по которой осуществлялось снабжение украинских войск, находится под контролем российских войск. "ВС РФ осваиваются на освобожденной территории", - добавил он.
И. о. главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил в интервью РИА Новости, что на марьинском направлении постоянно идут бои, "достаточно тяжелые бои непосредственно у застройки самой Марьинки или у того, что осталось от этой территории". По его словам, "противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял", но российские войска "продолжают метр за метром продвигаться" в Марьинку.
Также Пушилин рассказал о продвижении на первомайском направлении, удержании позиций в районе Майорска, зачистке бойцами подразделения "Вагнера" подступов к Артемовску, отражаемых атаках украинских войск на угледарском направлении.