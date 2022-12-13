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Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/marinka-1838238084.html
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки - РИА Новости, 13.12.2022
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T09:52
2022-12-13T11:03
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что под огневым контролем находится уже более 70% территории города.В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил в Telegram-канале, что российские вооруженные силы взяли Марьинку в плотное кольцо, бои идут в центре города. Трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем российских подразделений, подтвердил полковник.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221213/marinka-1838240937.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
09:52 13.12.2022 (обновлено: 11:03 13.12.2022)
 
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки

Пушилин: пути снабжения ВСУ в Марьинке перекрыты, город скоро будет освобожден

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".

"По Марьинке — мы видим, там ситуация сложная, но она абсолютно точно ведет к тому, что Марьинка скоро будет свободна. Там уже перекрыты пути подвоза. На самом деле они даже раньше уже были под оперативным огневым контролем, поэтому ситуация у противника не наилучшая", — сказал чиновник.

Он добавил, что под огневым контролем находится уже более 70% территории города.
В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил в Telegram-канале, что российские вооруженные силы взяли Марьинку в плотное кольцо, бои идут в центре города. Трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем российских подразделений, подтвердил полковник.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Марьинке - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 10:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинБезопасность
 
 
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