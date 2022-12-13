https://ria.ru/20221213/marinka-1838238084.html

Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки

Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки - РИА Новости, 13.12.2022

Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки

Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T09:52

2022-12-13T09:52

2022-12-13T11:03

донецкая народная республика

денис пушилин

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".Он добавил, что под огневым контролем находится уже более 70% территории города.В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил в Telegram-канале, что российские вооруженные силы взяли Марьинку в плотное кольцо, бои идут в центре города. Трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем российских подразделений, подтвердил полковник.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221213/marinka-1838240937.html

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность