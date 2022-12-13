09:52 13.12.2022 (обновлено: 11:03 13.12.2022)
Пушилин заявил о скором освобождении Марьинки
Пушилин: пути снабжения ВСУ в Марьинке перекрыты, город скоро будет освобожден
© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российские войска скоро освободят Марьинку, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По Марьинке — мы видим, там ситуация сложная, но она абсолютно точно ведет к тому, что Марьинка скоро будет свободна. Там уже перекрыты пути подвоза. На самом деле они даже раньше уже были под оперативным огневым контролем, поэтому ситуация у противника не наилучшая", — сказал чиновник.
Он добавил, что под огневым контролем находится уже более 70% территории города.
В свою очередь, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев сообщил в Telegram-канале, что российские вооруженные силы взяли Марьинку в плотное кольцо, бои идут в центре города. Трасса на Красногоровку, по которой снабжались украинские войска, находится под контролем российских подразделений, подтвердил полковник.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.