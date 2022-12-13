https://ria.ru/20221213/margolin-1838362330.html

Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин

Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин - РИА Новости, 13.12.2022

Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин

В возрасте 82 лет скончался Стюарт Марголин, пишет Deadline со ссылкой на соцсети пасынка актера Макса Мартини. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:31

2022-12-13T16:31

2022-12-13T16:31

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В возрасте 82 лет скончался Стюарт Марголин, пишет Deadline со ссылкой на соцсети пасынка актера Макса Мартини.Причина смерти не называется. Марголин получил "Эмми" в 1979-м и 1980 годах за второстепенную роль в пятом и шестом сезонах сериала "Досье детектива Рокфорда". За свою карьеру он снялся более чем в ста проектах. Среди них "Секретные материалы", "Частный детектив Магнум", и другие.

https://ria.ru/20221213/badalamenti-1838244817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости