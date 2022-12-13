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Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин - РИА Новости, 13.12.2022
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Культура
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Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин
Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин - РИА Новости, 13.12.2022
Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин
В возрасте 82 лет скончался Стюарт Марголин, пишет Deadline со ссылкой на соцсети пасынка актера Макса Мартини. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:31
2022-12-13T16:31
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В возрасте 82 лет скончался Стюарт Марголин, пишет Deadline со ссылкой на соцсети пасынка актера Макса Мартини.Причина смерти не называется. Марголин получил "Эмми" в 1979-м и 1980 годах за второстепенную роль в пятом и шестом сезонах сериала "Досье детектива Рокфорда". За свою карьеру он снялся более чем в ста проектах. Среди них "Секретные материалы", "Частный детектив Магнум", и другие.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
16:31 13.12.2022
 
Умер двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин

Двукратный лауреат "Эмми" Стюарт Марголин умер в возрасте 82 лет

© Landers-Roberts Productions (1974)Кадр из фильма "Жажда смерти"
Кадр из фильма Жажда смерти
© Landers-Roberts Productions (1974)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В возрасте 82 лет скончался Стюарт Марголин, пишет Deadline со ссылкой на соцсети пасынка актера Макса Мартини.
Причина смерти не называется.
Марголин получил "Эмми" в 1979-м и 1980 годах за второстепенную роль в пятом и шестом сезонах сериала "Досье детектива Рокфорда".
За свою карьеру он снялся более чем в ста проектах. Среди них "Секретные материалы", "Частный детектив Магнум", и другие.
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