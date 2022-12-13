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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка - РИА Новости, 13.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и два беспилотных летательных... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:14

2022-12-13T10:14

2022-12-13T10:14

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

народная милиция лнр

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат и 17 единиц специальной автомобильной техники.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф