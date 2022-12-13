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Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка - РИА Новости, 13.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и два беспилотных летательных... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:14
2022-12-13T10:14
2022-12-13T10:14
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
народная милиция лнр
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 13 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 90 человек, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки и два беспилотных летательных аппарата, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 90 человек личного состава, четыре танка, шесть бронетранспортёров, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 70 человек, два танка, пять бронетранспортеров, беспилотный летательный аппарат и 17 единиц специальной автомобильной техники.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, народная милиция лнр, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Народная милиция ЛНР, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские войска за сутки потеряли в ЛНР до 90 человек и четыре танка
Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 90 человек и четыре танка