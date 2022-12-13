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В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания - РИА Новости, 13.12.2022
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В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания
В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания - РИА Новости, 13.12.2022
В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания
Африканский лев, прославившийся в феврале своим громким воем и вызывавший обеспокоенность общественности, конфискован у выставочного комплекса "Планета океан" в РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:18
2022-12-13T21:18
происшествия
анапа
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Африканский лев, прославившийся в феврале своим громким воем и вызывавший обеспокоенность общественности, конфискован у выставочного комплекса "Планета океан" в Анапе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В феврале в интернете распространились сообщения о том, что африканский лев, содержащийся в парке 30-летия Победы, постоянно воет. Высказывались предположения, что животное может себя так вести из-за плохих условий содержания. Затем эта гипотеза была опровергнута специалистами, которые объяснили громкое рычание манерой "разговора" животного, его способом привлечения внимания.Природоохранная прокуратура инкриминирует организации "Планета Океан" статью 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений". Из материалов дела следовало, что африканский лев содержится в ненадлежащих условиях."Суд постановил признать "Планету Океан" виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией животного", - говорится в сообщении.Ранее судом были удовлетворены требования Анапской межрайонной прокуратуры о наложении ареста на льва, добавляют в ведомстве.
https://ria.ru/20221028/anapa-1827096773.html
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происшествия, анапа, краснодарский край, россия
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия
21:18 13.12.2022
 
В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания

В Анапе суд конфисковал у "Планеты Океан" льва, которого содержали в плохих условиях

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Африканский лев, прославившийся в феврале своим громким воем и вызывавший обеспокоенность общественности, конфискован у выставочного комплекса "Планета океан" в Анапе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
В феврале в интернете распространились сообщения о том, что африканский лев, содержащийся в парке 30-летия Победы, постоянно воет. Высказывались предположения, что животное может себя так вести из-за плохих условий содержания. Затем эта гипотеза была опровергнута специалистами, которые объяснили громкое рычание манерой "разговора" животного, его способом привлечения внимания.
Природоохранная прокуратура инкриминирует организации "Планета Океан" статью 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений". Из материалов дела следовало, что африканский лев содержится в ненадлежащих условиях.
"Суд постановил признать "Планету Океан" виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией животного", - говорится в сообщении.
Ранее судом были удовлетворены требования Анапской межрайонной прокуратуры о наложении ареста на льва, добавляют в ведомстве.
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