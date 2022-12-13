https://ria.ru/20221213/lev-1838459874.html

В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания

В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания - РИА Новости, 13.12.2022

В Анапе у компании "Планета Океан" изъяли льва из-за плохого содержания

Африканский лев, прославившийся в феврале своим громким воем и вызывавший обеспокоенность общественности, конфискован у выставочного комплекса "Планета океан" в РИА Новости, 13.12.2022

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происшествия

анапа

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 13 дек – РИА Новости. Африканский лев, прославившийся в феврале своим громким воем и вызывавший обеспокоенность общественности, конфискован у выставочного комплекса "Планета океан" в Анапе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.В феврале в интернете распространились сообщения о том, что африканский лев, содержащийся в парке 30-летия Победы, постоянно воет. Высказывались предположения, что животное может себя так вести из-за плохих условий содержания. Затем эта гипотеза была опровергнута специалистами, которые объяснили громкое рычание манерой "разговора" животного, его способом привлечения внимания.Природоохранная прокуратура инкриминирует организации "Планета Океан" статью 8.35 КоАП РФ "Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений". Из материалов дела следовало, что африканский лев содержится в ненадлежащих условиях."Суд постановил признать "Планету Океан" виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей с конфискацией животного", - говорится в сообщении.Ранее судом были удовлетворены требования Анапской межрайонной прокуратуры о наложении ареста на льва, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20221028/anapa-1827096773.html

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Евгения Нефедова

происшествия, анапа, краснодарский край, россия