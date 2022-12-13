https://ria.ru/20221213/les-1838274493.html
В Кузбассе задержали чиновников за участие в незаконной рубке леса
В Кузбассе задержали чиновников за участие в незаконной рубке леса - РИА Новости, 13.12.2022
В Кузбассе задержали чиновников за участие в незаконной рубке леса
Уголовные дела о незаконной вырубке леса с участием чиновников местного отдела департамента лесного комплекса возбуждены в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
2022-12-13T12:02
происшествия
кемеровская область
россия
чиновники
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Уголовные дела о незаконной вырубке леса с участием чиновников местного отдела департамента лесного комплекса возбуждены в Кузбассе, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области."Выявлены преступления коррупционной направленности, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений, возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная рубка в особо крупном размере", "Создание преступного сообщества". В состав преступного сообщества вошли сотрудники территориального отдела Департамента лесного комплекса Кузбасса", – говорится в релизе.Ущерб от черных вырубок оценивается более чем в 50 миллионов рублей. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест на общую сумму вдвое больше - свыше 100 миллионов.Тринадцать обвиняемых по этому делу заключены в СИЗО или под домашний арест, а с одного, чиновника, прокуратура через суд взыскивает активы на 15 миллионов рублей - подтвердить, откуда он взял деньги на их покупку, служащий не смог.Имена и должности фигурантов не раскрываются.
https://ria.ru/20221117/korruptsiya-1832238063.html
https://ria.ru/20221206/avtomobili-1836637475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, россия, чиновники
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Чиновники
В Кузбассе задержали чиновников за участие в незаконной рубке леса
В Кемеровской области возбудили дело на чиновников за участие в незаконной рубке леса
КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости.
Уголовные дела о незаконной вырубке леса с участием чиновников местного отдела департамента лесного комплекса возбуждены в Кузбассе, сообщает пресс-служба
прокуратуры Кемеровской области.
"Выявлены преступления коррупционной направленности, связанные с незаконной рубкой лесных насаждений, возбуждены уголовные дела по статьям "Незаконная рубка в особо крупном размере", "Создание преступного сообщества". В состав преступного сообщества вошли сотрудники территориального отдела Департамента лесного комплекса Кузбасса", – говорится в релизе.
Ущерб от черных вырубок оценивается более чем в 50 миллионов рублей. На имущество и деньги обвиняемых наложен арест на общую сумму вдвое больше - свыше 100 миллионов.
Тринадцать обвиняемых по этому делу заключены в СИЗО или под домашний арест, а с одного, чиновника, прокуратура через суд взыскивает активы на 15 миллионов рублей - подтвердить, откуда он взял деньги на их покупку, служащий не смог.
Имена и должности фигурантов не раскрываются.