Разработчикам лекарства от осложнений COVID-19 дали премию правительства
Разработчикам лекарства от осложнений COVID-19 дали правительства для молодых ученых
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСотрудники научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге
Сотрудники научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Разработчики оригинального российского препарата для лечения осложнений коронавирусной инфекции удостоены премии правительства РФ 2022 года в области науки и техники для молодых ученых, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.
Премией отмечен коллектив из пятерых сотрудников компании "Биокад" "за разработку оригинального российского препарата на основе моноклональных антител против рецептора интерлейкина-6 для лечения осложнений COVID-19 и ревматоидного артрита".
Лауреатами премии также стали коллектив ученых Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" - за разработку комплекса научно-технических решений и высокоэффективных экологически безопасных энергетических технологий для формирования низкоуглеродной энергетики; коллектив работников Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти - за разработку линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки; коллектив сотрудников Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы и компании "ЦРТ-инновации" - за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований.
Премия была учреждена в 2004 году в целях развития научного потенциала РФ и стимулирования творческой активности молодых ученых.