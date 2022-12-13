https://ria.ru/20221213/lekarstvo-1838471792.html

Разработчикам лекарства от осложнений COVID-19 дали премию правительства

Разработчикам лекарства от осложнений COVID-19 дали премию правительства - РИА Новости, 13.12.2022

Разработчикам лекарства от осложнений COVID-19 дали премию правительства

Разработчики оригинального российского препарата для лечения осложнений коронавирусной инфекции удостоены премии правительства РФ 2022 года в области науки и... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:26

2022-12-13T23:26

2022-12-13T23:26

здоровье - общество

михаил мишустин

россия

москва

биокад

московский энергетический институт

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Разработчики оригинального российского препарата для лечения осложнений коронавирусной инфекции удостоены премии правительства РФ 2022 года в области науки и техники для молодых ученых, соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.Премией отмечен коллектив из пятерых сотрудников компании "Биокад" "за разработку оригинального российского препарата на основе моноклональных антител против рецептора интерлейкина-6 для лечения осложнений COVID-19 и ревматоидного артрита".Лауреатами премии также стали коллектив ученых Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" - за разработку комплекса научно-технических решений и высокоэффективных экологически безопасных энергетических технологий для формирования низкоуглеродной энергетики; коллектив работников Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти - за разработку линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки; коллектив сотрудников Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий департамента здравоохранения Москвы и компании "ЦРТ-инновации" - за адаптацию и внедрение технологии распознавания речи для подготовки протоколов рентгенологических и ультразвуковых исследований.Премия была учреждена в 2004 году в целях развития научного потенциала РФ и стимулирования творческой активности молодых ученых.

https://ria.ru/20221212/kitay-1837981799.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, россия, москва, биокад, московский энергетический институт