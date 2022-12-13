https://ria.ru/20221213/lekarstvo-1838269667.html

В России возник дефицит лекарства от диабета "Трулисити"

В России возник дефицит лекарства от диабета "Трулисити" - РИА Новости, 13.12.2022

В России возник дефицит лекарства от диабета "Трулисити"

Нехватка препарата от диабета "Трулисити" в российских аптеках связана с беспрецедентно резким ростом спроса на него, однако его поставки в Россию продолжаются, РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:45

2022-12-13T11:45

2022-12-13T11:45

здоровье - общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

диабет

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Нехватка препарата от диабета "Трулисити" в российских аптеках связана с беспрецедентно резким ростом спроса на него, однако его поставки в Россию продолжаются, государственные заказы по-прежнему обеспечиваются, сообщили РИА Новости в пресс-службе отечественного подразделения швейцарского фармпроизводителя "Лилли Фарма".На 12 декабря, по данным сервисов по заказу лекарственных препаратов и других товаров аптечного ассортимента "ЕАптека" и Apteka.ru, в аптеках Москвы и Московской области препарат нельзя приобрести онлайн. По данным маркетплейса "Здравсити", работающего с 21 тысячей аптек во всех регионах РФ, препарата от диабета "Трулисити" также нет в наличии. По данным государственного реестра лекарственных препаратов, по действующему веществу у препарата "Трулисити" аналогов нет."На сегодняшний день компания "Лилли" продолжает осуществлять поставки в Россию лекарственного препарата "Трулисити" (МНН (международное непатентованные наименование - ред.) "Дулаглутид") российским дистрибьюторам и прилагает все усилия для продолжения бесперебойных поставок в будущем и сохранения его доступности на рынке для пациентов", - сообщили в российском подразделении "Лилли Фарма".Производитель пояснил, что "в 2022 году компания столкнулась с незапланированным беспрецедентным спросом на лекарственный препарат "Трулисити" в России, что привело к временным ситуациям нехватки данного продукта, особенно в аптечном сегменте, в то время как государственные заказы продолжают обеспечиваться".Отмечается, что с возросшим спросом на препарат компания столкнулась не только в России, но и во всем мире и "прилагает все усилия по разрешению данной ситуации, продолжая наращивать производственные и логистические мощности на глобальном уровне".Добавляется, что в качестве краткосрочных мер предотвращения нехватки препарата российский филиал использует возможность ввоза лекарственного препарата в упаковке, предназначенной для обращения на территории иностранного государства. Благодаря этому в течение одиннадцати месяцев этого года компания реализовала объем, превышающий продажи аналогичного периода прошлого года на 8%."Важно отметить, что на сегодняшний день компания "Лилли" продолжает поставки препаратов, включенных в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для пациентов в России, кто нуждаются в лечении сахарного диабета, онкологических, аутоиммунных и неврологических заболеваний", - отмечает фармпроизводитель.

https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html

https://ria.ru/20221018/bakterii-1824682562.html

https://ria.ru/20221128/diabet-1834326661.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, москва, московская область (подмосковье), диабет