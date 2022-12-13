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Кузбасс и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере соцэкономразвития региона - РИА Новости, 13.12.2022
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Кузбасс и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере соцэкономразвития региона
Кузбасс и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере соцэкономразвития региона - РИА Новости, 13.12.2022
Кузбасс и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере соцэкономразвития региона
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:47
2022-12-13T16:47
кемеровская область
газпромбанк
сергей цивилев
роман панов
экономика
технологии
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области."Губернатор региона Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Кузбасса и укрепление его экономического и промышленного потенциала. Особое внимание было уделено развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", – говорится в сообщении."Сегодня мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая оценит новые банковские продукты, разработанные Газпромбанком для региона. Кроме того, будут обсуждаться предложения по развитию СТК "Шерегеш". Сейчас туда зашли крупнейшие компании, которые строят гостиницы, трассы, подъемники и дополнительно к этому — международный аэропорт в 7 километрах от горы Зеленая. Главная задача — совместными решениями развивать социальную инфраструктуру и туристическую, в том числе "Шерегеш", — цитирует пресс-служба Цивилева.Уточняется, что в рамках соглашения будут рассмотрены предложения банка по реализации инвестиционных программ и проектов при создании образовательных учреждений и развитии спортивно-туристических комплексов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, и другие задачи для обеспечения населения и субъектов предпринимательства современной инфраструктурой и широким спектром высококачественных банковских услуг."Кузбасс является одним из важных ключевых регионов страны с высоким экономическим потенциалом. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, сделав еще один шаг на пути внедрения современных банковских технологий и инструментов, прежде всего — при создании современной социальной инфраструктуры Кузбасса. Газпромбанк нацелен на многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и готов делиться компетенциями, технологиями и опытом для успешной реализации значимых региональных проектов", — приводятся в сообщении слова Панова.
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кемеровская область, газпромбанк, сергей цивилев, роман панов, экономика, технологии
Кемеровская область, Газпромбанк, Сергей Цивилев, Роман Панов, Экономика, Технологии
16:47 13.12.2022
 
Кузбасс и Газпромбанк будут сотрудничать в сфере соцэкономразвития региона

Глава Кузбасса и вице-президент Газпромбанка заключили соглашение о сотрудничестве

© Фото : Администрация Правительства КузбассаГубернатор КуZбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Губернатор КуZбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение о сотрудничестве
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КЕМЕРОВО, 13 дек – РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Губернатор региона Сергей Цивилев и первый вице-президент Газпромбанка Роман Панов подписали соглашение, направленное на социально-экономическое развитие Кузбасса и укрепление его экономического и промышленного потенциала. Особое внимание было уделено развитию спортивно-туристического комплекса "Шерегеш", – говорится в сообщении.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вручил ключи от новых квартир 35 семьям из Юрги - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
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"Сегодня мы договорились о создании совместной рабочей группы, которая оценит новые банковские продукты, разработанные Газпромбанком для региона. Кроме того, будут обсуждаться предложения по развитию СТК "Шерегеш". Сейчас туда зашли крупнейшие компании, которые строят гостиницы, трассы, подъемники и дополнительно к этому — международный аэропорт в 7 километрах от горы Зеленая. Главная задача — совместными решениями развивать социальную инфраструктуру и туристическую, в том числе "Шерегеш", — цитирует пресс-служба Цивилева.
Уточняется, что в рамках соглашения будут рассмотрены предложения банка по реализации инвестиционных программ и проектов при создании образовательных учреждений и развитии спортивно-туристических комплексов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, и другие задачи для обеспечения населения и субъектов предпринимательства современной инфраструктурой и широким спектром высококачественных банковских услуг.
"Кузбасс является одним из важных ключевых регионов страны с высоким экономическим потенциалом. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, сделав еще один шаг на пути внедрения современных банковских технологий и инструментов, прежде всего — при создании современной социальной инфраструктуры Кузбасса. Газпромбанк нацелен на многолетнее взаимовыгодное сотрудничество и готов делиться компетенциями, технологиями и опытом для успешной реализации значимых региональных проектов", — приводятся в сообщении слова Панова.
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Кемеровская областьГазпромбанкСергей ЦивилевРоман ПановЭкономикаТехнологии
 
 
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