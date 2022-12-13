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Официальный курс доллара на среду вырос до 63,21 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 63,21 рубля - РИА Новости, 13.12.2022
Официальный курс доллара на среду вырос до 63,21 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 44,46 копейки - до 63,2120 рубля, курс юаня - на 5,295 копейки, до 9,03731 рубля, евро... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:33
2022-12-13T16:33
2022-12-13T16:33
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 44,46 копейки - до 63,2120 рубля, курс юаня - на 5,295 копейки, до 9,03731 рубля, евро - на 43,17 копейки, до 66,7017 рубля.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на среду вырос до 63,21 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 63,21 рубля, евро — до 66,70 рубля