10:30 13.12.2022 (обновлено: 11:33 13.12.2022)
В программы вузов введут курс по истории религий России
Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов курса по истории религий
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтуденты во время обучения в Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе
Студенты во время обучения в Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля.
"Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России", — говорится в списке поручений по итогам встречи президента с историками и представителями традиционных религий, которая состоялась 4 ноября.
Представить доклад главе государства необходимо до 15 марта 2023 года.
Подготовить его должны министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский, глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
С предложением ввести курс по истории духовной жизни народа на встрече 4 ноября выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.