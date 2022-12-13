https://ria.ru/20221213/kurs-1838249350.html

В программы вузов введут курс по истории религий России

В программы вузов введут курс по истории религий России - РИА Новости, 13.12.2022

В программы вузов введут курс по истории религий России

Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:30

2022-12-13T10:30

2022-12-13T11:33

россия

владимир путин

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784698151_0:0:3337:1878_1920x0_80_0_0_97c7ece13f7e2395e04309d9fb5764d5.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля.Представить доклад главе государства необходимо до 15 марта 2023 года.Подготовить его должны министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский, глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.С предложением ввести курс по истории духовной жизни народа на встрече 4 ноября выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

https://ria.ru/20221213/znaniya-1838251966.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, образование - общество