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В программы вузов введут курс по истории религий России - РИА Новости, 13.12.2022
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В программы вузов введут курс по истории религий России
В программы вузов введут курс по истории религий России - РИА Новости, 13.12.2022
В программы вузов введут курс по истории религий России
Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:30
2022-12-13T11:33
россия
владимир путин
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
образование - общество
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля.Представить доклад главе государства необходимо до 15 марта 2023 года.Подготовить его должны министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский, глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.С предложением ввести курс по истории духовной жизни народа на встрече 4 ноября выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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россия, владимир путин, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Общество, Образование - Общество
10:30 13.12.2022 (обновлено: 11:33 13.12.2022)
 
В программы вузов введут курс по истории религий России

Путин поручил рассмотреть вопрос о внедрении в программы вузов курса по истории религий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСтуденты во время обучения в Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе
Студенты во время обучения в Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Студенты во время обучения в Крымском Федеральном университете имени В. И. Вернадского в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин поручил изучить вопрос о создании курса по истории религий России для вузов, сообщил сайт Кремля.

"Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Ассоциацией "Российское историческое общество" и при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) "История религий России", — говорится в списке поручений по итогам встречи президента с историками и представителями традиционных религий, которая состоялась 4 ноября.

Представить доклад главе государства необходимо до 15 марта 2023 года.
Подготовить его должны министр науки и высшего образования Валерий Фальков, помощник президента Владимир Мединский, глава СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
С предложением ввести курс по истории духовной жизни народа на встрече 4 ноября выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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