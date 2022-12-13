https://ria.ru/20221213/krizis-1838473648.html

Президент Перу заявила, что в кризисе в стране виновата экс-премьер

Президент Перу заявила, что в кризисе в стране виновата экс-премьер - РИА Новости, 13.12.2022

Президент Перу заявила, что в кризисе в стране виновата экс-премьер

Кризис в Перу спровоцировали люди, которые влияли и продолжают влиять на арестованного экс-президента Педро Кастильо, и вся ответственность за это лежит на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T23:53

2022-12-13T23:53

2022-12-13T23:53

в мире

педро кастильо

перу

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МЕХИКО, 13 дек - РИА Новости. Кризис в Перу спровоцировали люди, которые влияли и продолжают влиять на арестованного экс-президента Педро Кастильо, и вся ответственность за это лежит на экс-премьере Бетсси Чавес, заявила новый президент Дина Болуарте.Занимавший пост президента Перу Кастильо 7 декабря распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо. Вооруженные силы и полиция высказались против решения Каситльо, его задержали по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями и арестовали. Занимавшая до этого пост вице-президента Болуарте принесла в конгрессе присягу главы государства и стала первой женщиной на посту президента Перу. Она предложила провести досрочные выборы президента в 2024 году.В стране после объявления импичмента и задержания уже экс-президента Кастильо начались протесты. Манифестанты требуют досрочных президентских выборов и прекращения деятельности конгресса. По данным врачей, погибли семь протестующих. По информации полиции, 119 полицейских получили ранения, еще шестеро были похищены и удерживаются манифестантами, остановлена работа некоторых аэропортов и участков железной дороги.В блоге бывшего президента Перу Кастильо, арестованного по обвинениям в мятеже и злоупотреблении полномочиями, опубликовано рукописное письмо, в котором он заявляет об отказе сложить полномочия и призывает народ не признавать результаты планируемых выборов. Среди прочего в тексте он называет "узурпаторшей" Болуарте, его напарницу по президентской кампании.По словам Болуарте, она не понимает причины народного возмущения, направленного в том числе против нее. Она несколько раз в своем выступлении заверила, что вместе с народом страдает о каждом погибшем при народных волнениях, а также что распорядилась запретить использование полицией на протестах летального и травматического огнестрельного оружия.Беттси Чавес Чино - 32-летняя юристка и конгрессвумен, которая при президенте Кастильо занимала посты министра труда, потом - министра культуры, после чего в последнем составе кабинета стала премьером. Болуарте отметила, что Чавес находилась вместе с Кастильо перед тем, как он попытался распустить конгресс.

https://ria.ru/20221213/kastilo-1838465280.html

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в мире, педро кастильо, перу