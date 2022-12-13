https://ria.ru/20221213/kristall-1838288668.html
Завод "Кристалл" подал в ФАС жалобу на немецкий Jägermeister
Завод "Кристалл" подал в ФАС жалобу на немецкий Jägermeister - РИА Новости, 13.12.2022
Завод "Кристалл" подал в ФАС жалобу на немецкий Jägermeister
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на немецкий Jägermeister из-за попыток запретить... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T12:47
2022-12-13T12:47
2022-12-13T12:47
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на немецкий Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает завод."Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" подал в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства против немецкой компании Mast-Jägermeister SE – производителя травяного ликера (биттера) Jägermeister. Причина конфликта – недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты", - говорится в сообщении.В обращении к ФАС "Кристалл" просит оценить действия представителей Jägermeister, которые, по мнению компании, создают опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.
https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html
https://ria.ru/20221125/vino-1834326203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Завод "Кристалл" подал в ФАС жалобу на немецкий Jägermeister
Завод "Кристалл" подал в ФАС жалобу на Jägermeister из-за попыток сохранить долю рынка
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ жалобу на немецкий Jägermeister из-за попыток запретить выпускать отечественный аналог ликера, сообщает завод.
"Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" подал в ФАС заявление о нарушении антимонопольного законодательства против немецкой компании Mast-Jägermeister SE – производителя травяного ликера (биттера) Jägermeister. Причина конфликта – недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты", - говорится в сообщении.
В обращении к ФАС "Кристалл" просит оценить действия представителей Jägermeister, которые, по мнению компании, создают опасный прецедент давления на российский бизнес в попытках сохранить свою долю рынка.
Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.
Кроме того, Минпромторг
РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.