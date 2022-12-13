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У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, заявил Косачев
У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, заявил Косачев - РИА Новости, 13.12.2022
У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, заявил Косачев
У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, когда речь заходит о гарантиях безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом,... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T07:49
2022-12-13T07:49
2022-12-13T07:49
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, когда речь заходит о гарантиях безопасности для России и принципе неделимости безопасности в целом, считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Возврат к принципу неделимости безопасности - это не переговорная позиция России, но единственно возможная гарантия неповторения конфликтов в будущем. Это единственно возможная стратегия на будущее", - написал российский сенатор в своем Telegram-канале.По словам Косачева, в подходах Запада о данному вопросу наблюдается раскол. "Чуть более внятные высказывания Макрона в пользу новой архитектуры безопасности после завершения украинского конфликта и чуть более вялые комментарии на этот счет (канцлеры ФРГ Олафа) Шольца говорят о том, что в более ответственно ведущих себя Франции и Германии сохраняются остатки здравого смысла и чувства самосохранения", - добавил он, отметив при этом, что "новобранцы" продолжают вести себя абсолютно безответственно. Так, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский назвал обсуждения гарантий безопасности для России среди стран-участниц Европейского союза "стратегической ошибкой", напомнил Косачев."Страны Балтии предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность из-за заявления Макрона, который уже поддержали та же Польша, а также Словакия с Чехией", - написал российский политик.По мнению Косачева, "Западу рано или поздно предстоит сделать экзистенциальный выбор - продолжать в нарушение собственных глобальных обязательств обеспечивать безопасность только для себя либо признать, что эта самоубийственная стратегия себя исчерпала и что придётся возвращаться к принципу неделимости".Сенатор полагает, что 2022 год стал в этом смысле точкой невозврата в прежний мир, где "на словах заявлялось одно, но в делах происходило совершенно другое".
https://ria.ru/20221212/polsha-1837995882.html
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в мире, константин косачев, эммануэль макрон, россия, франция, германия, совет федерации рф
В мире, Константин Косачев, Эммануэль Макрон, Россия, Франция, Германия, Совет Федерации РФ
У Франции и Германии проявляется чувство самосохранения, заявил Косачев
Константин Косачев заявил, что у Франции и Германии проявляется чувство самосохранения