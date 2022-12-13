https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html
В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции
В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции - РИА Новости, 13.12.2022
В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции
Полиция изъяла более полутора миллионов евро наличными во время обысков по делу о возможных коррупционных преступлениях в Европарламенте, сообщила бельгийская... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:46
2022-12-13T16:46
2022-12-13T17:45
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полиция изъяла более полутора миллионов евро наличными во время обысков по делу о возможных коррупционных преступлениях в Европарламенте, сообщила бельгийская газета Le Soir.По данным издания, 600 тысяч евро нашли в доме бывшего депутата Европейского парламента Пьера Антонио Панзери. Деньги обнаружили также у вице-председателя ЕП Евы Кайли и ее партнера Франческо Джорджи.Кроме того, в доме Кайли изъяли ценные предметы, которые, как считает следствие, могут быть подарками со стороны представителей "арабского государства". Ранее правоохранители задержали в бельгийском отеле ее отца с крупной суммой наличными.Во вторник большинство депутатов проголосовали за снятие Кайли с должности вице-председателя Европарламента. Ее исключили из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение — Движение перемен).Бельгийские власти в прошлую пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.Следствие подозревает депутатов и сотрудников ЕП в получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку Дохи.
https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html
https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html
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в мире, катар, брюссель, европарламент, евросоюз, доха
В мире, Катар, Брюссель, Европарламент, Евросоюз, Доха
16:46 13.12.2022 (обновлено: 17:45 13.12.2022)
В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции
Полиция изъяла полтора миллиона евро при обысках в ЕП по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022