https://ria.ru/20221213/korruptsiya-1838393335.html

В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции

В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции - РИА Новости, 13.12.2022

В Европарламенте изъяли более 1,5 миллиона евро в ходе дела о коррупции

Полиция изъяла более полутора миллионов евро наличными во время обысков по делу о возможных коррупционных преступлениях в Европарламенте, сообщила бельгийская... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:46

2022-12-13T16:46

2022-12-13T17:45

в мире

катар

брюссель

европарламент

евросоюз

доха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749962900_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f525737a7d51491dba9ddb24fa721dc8.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Полиция изъяла более полутора миллионов евро наличными во время обысков по делу о возможных коррупционных преступлениях в Европарламенте, сообщила бельгийская газета Le Soir.По данным издания, 600 тысяч евро нашли в доме бывшего депутата Европейского парламента Пьера Антонио Панзери. Деньги обнаружили также у вице-председателя ЕП Евы Кайли и ее партнера Франческо Джорджи.Кроме того, в доме Кайли изъяли ценные предметы, которые, как считает следствие, могут быть подарками со стороны представителей "арабского государства". Ранее правоохранители задержали в бельгийском отеле ее отца с крупной суммой наличными.Во вторник большинство депутатов проголосовали за снятие Кайли с должности вице-председателя Европарламента. Ее исключили из партии ПАСОК-КИНАЛ (Всегреческое социалистическое движение — Движение перемен).Бельгийские власти в прошлую пятницу провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте. Их связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.Следствие подозревает депутатов и сотрудников ЕП в получении "крупных денежных вознаграждений" и "дорогих подарков" за поддержку Дохи.

https://ria.ru/20221212/korruptsiya-1838092899.html

https://ria.ru/20221213/kayli-1838283531.html

катар

брюссель

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, брюссель, европарламент, евросоюз, доха