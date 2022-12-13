https://ria.ru/20221213/koronavirus-1838266293.html
В России за сутки госпитализировали 1640 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1640 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2022
В России за сутки госпитализировали 1640 заболевших COVID-19
Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T11:32
2022-12-13T11:32
2022-12-13T11:33
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Почти шесть тысяч новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, умерли 59 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1640 человек, на 159,5% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 66 субъектах, снижение - в 9 регионах страны, ситуация не изменилась в 10 субъектах."Выздоровели за сутки 6838 человек, или на 35,9% больше в сравнении с 12 декабря 2022 года. Выявлено 5977 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 59 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Россия, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:32 13.12.2022 (обновлено: 11:33 13.12.2022)
В России за сутки госпитализировали 1640 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5977 новых случаев COVID-19, выздоровели 6838, умерли 59 человек