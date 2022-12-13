https://ria.ru/20221213/kor-1838408878.html
Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается
Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается - РИА Новости, 13.12.2022
Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается
Всего в России за год было обнаружено 34 случая кори, все они завозные и не получили распространения, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:19
2022-12-13T17:19
2022-12-13T18:44
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Всего в России за год было обнаружено 34 случая кори, все они завозные и не получили распространения, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.Глава Роспротребнадзора отметила, что вакцинация от кори эффективна. В России ведется работа по иммунизации детей от кори. Она уточнила, что "кривой пандемии" не предполагается."Для Российской Федерации мы приняли решение о том, что мы проводим дополнительную иммунизацию. Было выпущено постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию кори, по иммунизации. И мы допривили всех, кого надо было", - отметила Попова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
17:19 13.12.2022 (обновлено: 18:44 13.12.2022)
Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается
Попова: за год в России выявили 34 случая кори, они завозные и не получили распространения
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Всего в России за год было обнаружено 34 случая кори, все они завозные и не получили распространения, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
"В этом году, несмотря на вспышки в разных странах и даже у наших ближайших соседей вспышки кори, в Российской Федерации зарегистрировано всего 34 случая кори, 34 случая всего кори за год. И все это случаи завозные. Не получившие распространения, мы успели локализовать очаги", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольской правды".
Глава Роспротребнадзора отметила, что вакцинация от кори эффективна. В России ведется работа по иммунизации детей от кори. Она уточнила, что "кривой пандемии" не предполагается.
"Для Российской Федерации мы приняли решение о том, что мы проводим дополнительную иммунизацию. Было выпущено постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию кори, по иммунизации. И мы допривили всех, кого надо было", - отметила Попова.