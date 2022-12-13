https://ria.ru/20221213/kor-1838408878.html

Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается

Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается - РИА Новости, 13.12.2022

Попова заявила, что пандемии кори в России не ожидается

Всего в России за год было обнаружено 34 случая кори, все они завозные и не получили распространения, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:19

2022-12-13T17:19

2022-12-13T18:44

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Всего в России за год было обнаружено 34 случая кори, все они завозные и не получили распространения, сообщила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.Глава Роспротребнадзора отметила, что вакцинация от кори эффективна. В России ведется работа по иммунизации детей от кори. Она уточнила, что "кривой пандемии" не предполагается."Для Российской Федерации мы приняли решение о том, что мы проводим дополнительную иммунизацию. Было выпущено постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию кори, по иммунизации. И мы допривили всех, кого надо было", - отметила Попова.

https://ria.ru/20221213/gripp-1838371790.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)