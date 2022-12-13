https://ria.ru/20221213/konsultatsii-1838423670.html
Россия предложила США установить потолок численности персонала посольств
Россия предложила США установить потолок численности персонала посольств - РИА Новости, 13.12.2022
Россия предложила США установить потолок численности персонала посольств
Москва предложила Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, рассказал замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T18:04
2022-12-13T18:04
2022-12-13T21:01
сергей рябков
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.Он отметил, что предложение Москвы пока не находит отклика в Вашингтоне. Рябков также добавил, что этот вопрос был одним из крупных и значимых из затронутых на состоявшихся в Стамбуле в пятницу консультациях между Россией и США по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях.При этом дипломат сдержанно оценил итоги встречи."Мы оцениваем их (консультации. — Прим. ред.) как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и по большому счету — он по второстепенным вопросам", — сказал Рябков.Стороны не смогли продвинуться по главным вопросам, касающимся работы загранучреждений, выдачи виз и ротации дипломатов.Однако и Москва, и Вашингтон планируют продолжить такие контакты."Конкретных сроков, дат — тем более договоренностей по месту — пока мы не имеем. Пока преждевременно, это все уже будет, естественно, в будущем году", — добавил он.В минувшую пятницу в Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств России и США прошли консультации по нормализации работы посольств. Как подчеркивал Рябков, дипломатическая встреча не означает, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам. По его словам, консультации — это технический контакт.
https://ria.ru/20221208/dsnv-1837094722.html
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сергей рябков, сша, стамбул, россия
Сергей Рябков, США, Стамбул, Россия
18:04 13.12.2022 (обновлено: 21:01 13.12.2022)
Россия предложила США установить потолок численности персонала посольств
Замглавы МИД России Рябков назвал консультации с США в Стамбуле полезными, но трудными
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Москва предложила Вашингтону установить предельный потолок численности персонала в посольствах, рассказал замглавы МИД Сергей Рябков.
"Мы предлагаем другое: мы предлагаем остановиться и, к примеру, согласиться об установлении определенного предельного потолка для персонала, в рамках которого мы могли бы — и американцы, соответственно, — сами определять, сколько нужно народу на каком участке", — объяснил дипломат.
Он отметил, что предложение Москвы пока не находит отклика в Вашингтоне.
Рябков также добавил, что этот вопрос был одним из крупных и значимых из затронутых на состоявшихся в Стамбуле
в пятницу консультациях между Россией и США
по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях.
При этом дипломат сдержанно оценил итоги встречи.
"Мы оцениваем их (консультации. — Прим. ред.) как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и по большому счету — он по второстепенным вопросам", — сказал Рябков.
Стороны не смогли продвинуться по главным вопросам, касающимся работы загранучреждений, выдачи виз и ротации дипломатов.
Однако и Москва, и Вашингтон планируют продолжить такие контакты.
"Конкретных сроков, дат — тем более договоренностей по месту — пока мы не имеем. Пока преждевременно, это все уже будет, естественно, в будущем году", — добавил он.
В минувшую пятницу в Стамбуле на уровне директоров профильных департаментов внешнеполитических ведомств России
и США прошли консультации по нормализации работы посольств. Как подчеркивал Рябков, дипломатическая встреча не означает, что Москва возобновляет диалог с Вашингтоном по крупным темам. По его словам, консультации — это технический контакт.