https://ria.ru/20221213/konflikt-1838132054.html

"По украинскому сценарию". Чем обернется новое обострение в Косово

"По украинскому сценарию". Чем обернется новое обострение в Косово - РИА Новости, 13.12.2022

"По украинскому сценарию". Чем обернется новое обострение в Косово

На границе Сербии и частично признанной Республики Косово зреет полномасштабный конфликт. В минувшие выходные здесь звучали взрывы и выстрелы. Белград намерен... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:00

2022-12-13T08:06

в мире

альбин курти

александр вучич

косово

приштина

белград (город)

евросоюз

нато

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На границе Сербии и частично признанной Республики Косово зреет полномасштабный конфликт. В минувшие выходные здесь звучали взрывы и выстрелы. Белград намерен перебросить в регион тысячу силовиков. А Приштина при поддержке Запада взвинчивает ставки. О ситуации и перспективах — в материале РИА Новости.Истоки проблемыВ августе Приштина под угрозой штрафов потребовала от косовских сербов перерегистрировать автомобили и получить местные номерные знаки. При международном посредничестве это удалось несколько раз отсрочить.Сейчас возмущение Белграда вызвало задержание бывшего косовского полицейского Деяна Пантича. Серб по национальности, он в ноябре уволился со службы — как раз из-за планов Приштины штрафовать за сербские номера.Десятого декабря спецслужбы Косово арестовали Пантича по подозрению в терроризме: якобы он участвовал в нападениях на полицейские участки и избирательную комиссию. Попытались доставить его в столицу республики. В ответ сербы, проживающие преимущественно на севере, принялись строить баррикады, заблокировали грузовиками магистрали, ведущие в Приштину. Косовская полиция утверждает, что по сотрудникам стреляли.Реакция сторонПремьер-министр Альбин Курти попросил военных НАТО из KFOR (Kosovo Force) снести баррикады и разблокировать трассы, выразил также готовность сделать это собственными силами.В здание EULEX (миссия Европейского союза по обеспечению верховенства права) прилетела светошумовая граната. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель указал, что это недопустимо, а баррикады "должны быть немедленно разобраны".Местные сообщали и о других взрывах, а также выстрелах. Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета безопасности Сербии. "Сегодня самый трудный день с тех пор, как я стал президентом. Призываю не поддаваться на провокации", — сказал он после совещания.Глава канцелярии по Косово и Метохии при сербском правительстве Петар Петкович предупредил, что Белград запросит международную миссию под эгидой НАТО о возможности размещения на косовском севере своих силовиков.Опасность столкновенийПо резолюции 1244 Совбеза ООН это допустимо. Сербия вправе отправить в регион до тысячи военнослужащих, полицейских и таможенников.Как отметил в беседе с РИА Новости директор Фонда прогрессивной политики и основатель проекта "Балканист.ру" Олег Бондаренко, тот факт, что Петкович сослался на резолюцию 1244, — признак беспрецедентного обострения ситуации. Ранее Белград к таким доводам не прибегал. В то же время обращение Сербии в международную миссию — жест доброй воли, ведь подобное согласовывать необязательно."Последнее, чего хотел бы Вучич, — силовое противостояние, — подчеркнул эксперт. — После ввода войск и полиции в Косово вероятны столкновения не только с военными Приштины, но и с KFOR, то есть НАТО".Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, напротив, расценила заявление Петковича как агрессивное. Премьер Сербии Ана Брнабич, в свою очередь, назвала позицию ФРГ абсурдной, подчеркнув, что Белград лишь действует в рамках предоставленных ООН прав. По ее словам, кризис — результат "бездействия" ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заочный спор Бербок и Брнабич с иронией. "Ну почему же "бездействия". Это как раз та ситуация, которую Евросоюз, по сути, моделировал годами", — откликнулась она.Срыв договоренностейКурти действительно активно разыгрывает евросоюзовскую карту. Косово подаст заявку в ЕС со дня на день.Вучич считает это нарушением Вашингтонских соглашений 2020-го. Тогда Приштина обязалась не присоединяться к каким-либо международным структурам."Косово не является европейским государством. Мы продолжим бороться, — отметил он. — Приштина полностью растоптала Вашингтонские соглашения".По мнению Бондаренко, шансов на успех у Курти нет: "По меньшей мере пять стран Евросоюза против присоединения Приштины — Греция, Кипр, Испания, Словакия и Румыния. У каждой есть собственные территориальные проблемы, "потенциальные Косово". У испанцев Каталония, у румын — Трансильвания, у словаков — земли, оспариваемые венграми".Но первый вице-премьер Косово Бесник Бислими настроен оптимистично. "Те, кто не признал нашу независимость, не создадут проблем, — уверен он. — Вступление — долгосрочный процесс, мы успеем все урегулировать".В то же время заявка Приштины развяжет руки Белграду. Сербия в обмен на неприсоединение Косово пообещала не требовать от третьих стран отзыва признания независимости республики. "Приштина договоренности нарушает, поэтому Белград продолжит кампанию по отзыву. А ведь многие не связаны с Косово тесными отношениями, так что шансы есть", — полагает эксперт.Кто провоцирует и кто сдерживает конфликтНо в целом ситуация не в пользу сербов. Запад, осенью имитировавший миротворческие усилия, теперь открыто поддерживает Косово. Свидетельство тому — высказывания Бербок, возглавившей в сентябре рейтинг немецких политиков.США тоже не останутся в стороне. Формально призвав и Белград, и Приштину к урегулированию, американцы требуют: "Те, кто установил незаконные блокпосты, должны немедленно их демонтировать. Мы ожидаем прекращения угроз и запугивания"."Вся ситуация, абсолютно вся — и отношение Приштины к сербам в Косове — напоминает, естественно, в меньшем масштабе то, что происходило и происходит на Украине. Те же самые схемы, то же самое поведение Запада", — подчеркнул в телеэфире посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.По мнению Олега Бондаренко, Запад провоцирует сербов во многом именно из-за Украины."Россия в случае эскалации никак не поможет в военном смысле сербам, — говорит эксперт. — Если даже самолет с главой МИД Сергеем Лавровым не смог прилететь в Белград (в июне борт не пропустили Болгария, Черногория и Северная Македония. — Прим. ред.), то и вооружений никаких не доставить. Запад этим пользуется".Собственных ресурсов сербской армии не хватит для борьбы с косовскими военными и тем более силами НАТО. Поэтому Вучич — единственный, кто по-настоящему заинтересован в преодолении кризиса, раздутого Курти при попустительстве и даже подстрекании зарубежных партнеров.

https://ria.ru/20220801/serbiya-1806360359.html

косово

приштина

белград (город)

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в мире, альбин курти, александр вучич, косово, приштина, белград (город), евросоюз, нато, оон