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Овчинский: около 6 миллионов новогодних наборов выпустили кондитеры Москвы

Овчинский: около 6 миллионов новогодних наборов выпустили кондитеры Москвы - РИА Новости, 13.12.2022

Овчинский: около 6 миллионов новогодних наборов выпустили кондитеры Москвы

Крупнейшие столичные предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" произвели к Новому году около шести миллионов подарочных наборов, что на 20% больше, чем... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T07:13

2022-12-13T07:13

2022-12-13T07:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

объединенные кондитеры

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Крупнейшие столичные предприятия холдинга "Объединенные кондитеры" произвели к Новому году около шести миллионов подарочных наборов, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Более сотни столичных кондитерских предприятий обеспечивают сладостями Москву и другие регионы страны. Компании производят конфеты, шоколад, печенье, вафли, торты и хлебобулочные изделия. Ежегодно московские кондитеры изготавливают десятки миллионов сладких новогодних наборов к празднику", - отметил глава ведомства.Он уточнил, что в этом году фабрики "Объединённых кондитеров" разработали 65 вариантов сладких наборов весом от 200 граммов до 1,5 килограмма. Для детей подготовили подарки, с которыми можно играть. Например, упаковку от набора "Волшебный замок" впоследствии можно использовать в качестве домика для кукол, а коробку подарка "Красная стрела" – как вагон поезда. Также в ассортименте можно найти наборы с интерактивными раскрасками или адвент-календарями. Упаковка подарков может стать шкатулкой для хранения мелочей, интерьерным или новогодним украшением.В новогодней коллекции также представлены подарки с символами года по китайскому календарю – кроликами и зайцами.

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москва, владислав овчинский, объединенные кондитеры