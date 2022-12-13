https://ria.ru/20221213/kitay-1838356897.html

В Китае проект переброски воды с юга на север принес пользу 150 млн человек

В Китае проект переброски воды с юга на север принес пользу 150 млн человек - РИА Новости, 13.12.2022

В Китае проект переброски воды с юга на север принес пользу 150 млн человек

За последние восемь лет более 150 миллионов человек получили прямую выгоду от масштабного проекта по переброске воды из крупных рек на юге страны на... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:31

2022-12-13T15:31

2022-12-13T15:31

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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". За последние восемь лет более 150 миллионов человек получили прямую выгоду от масштабного проекта по переброске воды из крупных рек на юге страны на подверженный засухе север, сообщило министерство водного хозяйства КНР в понедельник.По данным вышеупомянутого ведомства, проект по переброске воды с юга на север в Китае позволил поставить 58,6 миллиарда кубометров воды в засушливые регионы на севере страны по своему центральному и восточному маршруту.Годовой объем перекаченной воды увеличился с более чем 2 миллиарда до почти 10 миллиардов кубометров. Проект помог 42 крупным и средним городам укрепить местную экономику.Что касается вопросов, связанных с экологической средой, то по центральному маршруту данного проекта было поставлено более 9 млрд кубометров воды для экологического пополнения водой озер и рек, что эффективно сдерживало снижение уровня грунтовых вод на севере.Проект переброски воды с юга на север включает в себя три маршрута.Центральный маршрут, являющийся наиболее известным из трех благодаря своей роли в снабжении водой столицы страны, начинается в водохранилище Даньцзянкоу в провинции Хубэй (Центральный Китай) и проходит через провинции Хэнань и Хэбэй, прежде чем достичь Пекина и Тяньцзиня. Подача воды по нему началась в декабре 2014 года.Восточная нитка проекта начала функционировать в ноябре 2013 года. Забор воды в рамках этого маршрута осуществляется в провинции Цзянсу (Восточный Китай), откуда она затем отправляется в город Тяньцзинь, провинцию Шаньдун и другие регионы.Западный маршрут пока находится в стадии планирования, его еще предстоит построить.

https://ria.ru/20221213/stroitelstvo-1838330515.html

китай

тяньцзинь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, тяньцзинь