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Суд Кипра приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы

Суд Кипра приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы - РИА Новости, 13.12.2022

Суд Кипра приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы

Уголовный суд Лимассола в понедельник приговорил к 25 годам лишения свободы 33-летнего сирийца, признанного виновным в убийстве двух россиянок в ноябре 2021... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T00:45

2022-12-13T00:45

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АФИНЫ, 13 дек - РИА Новости. Уголовный суд Лимассола в понедельник приговорил к 25 годам лишения свободы 33-летнего сирийца, признанного виновным в убийстве двух россиянок в ноябре 2021 года в районе общины Амианто на Кипре, сообщает телеканал Sigma.Две гражданки России: 43-летняя Аль-Раиси Хайат (Alraeesi Khaiat), родом из Сирии, и 33-летняя Мария Газибагандова - пропали 17 ноября 2021 года из дома в Ларнаке, где они останавливались. Их тела нашли 5 декабря 2021 года в саду загородного дома лишь после того, как в их убийстве сознался сириец, арестованный по подозрению в причастности к исчезновению женщин, и показал место захоронения."Сегодня Уголовный суд приговорил 33-летнего преступника к 25 годам лишения свободы за каждое убийство, при этом оба срока он будет отбывать одновременно. Его 44-летний брат, который был арестован как соучастник, заключен в тюрьму на девять месяцев за вмешательство в полицейское расследование", – сообщает телеканал.

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в мире, кипр, россия, сирия