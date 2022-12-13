https://ria.ru/20221213/khvalynsk-1838215582.html
Ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске, доставили в Саратов
Ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске, доставили в Саратов - РИА Новости, 13.12.2022
Ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске, доставили в Саратов
Бригада санитарной авиации доставила из города Хвалынска в Саратов трехлетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в квартире, ребенок находится в коме и... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T03:04
2022-12-13T03:04
2022-12-13T03:04
происшествия
здоровье - общество
роман бусаргин
хвалынск
саратов
волжский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Бригада санитарной авиации доставила из города Хвалынска в Саратов трехлетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в квартире, ребенок находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее в главке МЧС по региону сообщили, что пожар произошел в понедельник в квартире дома по улице Волжская, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Роман Бусаргин поручил организовать доставку пострадавшего мальчика на лечение в Саратов."Ребенок трех лет с пожара доставлен в ГУЗ "СОДКБ" (Саратовская областная детская клиническая больница). Находится у нас в детской реанимациями. Состояние крайней степени тяжести за счет отравления продуктами горения, термического поражения легких и их отеком, отеком мозга, сердечно-сосудистой недостаточности. Кома 3 (степени), на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), все легкие в саже. Проводится комплексная терапия, реаниматологи делают все возможное. Шансы есть", - написал Костин в Telegram-канале.Он отметил, что сохранность головного мозга ребенка врачи оценят позже, так как, безусловно, у мальчика была гипоксия."Поблагодарил врача санитарной авиации, он молодец, так как риски при транспортировки были высокие, но довез хорошо. Ребенком занимаемся", - добавил министр.
https://ria.ru/20221212/dobrovolets-1838167631.html
https://ria.ru/20221209/pozhary-1837404052.html
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происшествия, здоровье - общество, роман бусаргин, хвалынск, саратов, волжский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Здоровье - Общество, Роман Бусаргин, Хвалынск, Саратов, Волжский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске, доставили в Саратов
Санитарная авиация доставила в Саратов ребенка, пострадавшего при пожаре в Хвалынске
САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Бригада санитарной авиации доставила из города Хвалынска в Саратов трехлетнего мальчика, пострадавшего при пожаре в квартире, ребенок находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в главке МЧС
по региону сообщили, что пожар произошел в понедельник в квартире дома по улице Волжская
, где дети находились одни. В результате возгорания пятилетняя девочка погибла, а ее трехлетний брат был помещен в реанимацию в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку, а следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Губернатор Роман Бусаргин
поручил организовать доставку пострадавшего мальчика на лечение в Саратов.
"Ребенок трех лет с пожара доставлен в ГУЗ "СОДКБ" (Саратовская областная детская клиническая больница). Находится у нас в детской реанимациями. Состояние крайней степени тяжести за счет отравления продуктами горения, термического поражения легких и их отеком, отеком мозга, сердечно-сосудистой недостаточности. Кома 3 (степени), на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), все легкие в саже. Проводится комплексная терапия, реаниматологи делают все возможное. Шансы есть", - написал Костин в Telegram-канале.
Он отметил, что сохранность головного мозга ребенка врачи оценят позже, так как, безусловно, у мальчика была гипоксия.
"Поблагодарил врача санитарной авиации, он молодец, так как риски при транспортировки были высокие, но довез хорошо. Ребенком занимаемся", - добавил министр.