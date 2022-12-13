https://ria.ru/20221213/khuliganstvo-1838327475.html
В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь
В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь - РИА Новости, 13.12.2022
В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь
Полицейские ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T14:05
2022-12-13T14:05
2022-12-13T14:15
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области во вторник.Как рассказали в главке, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне."Полицейскими предварительно установлено, что четверо подростков, находясь у монумента "Отстоявшим отчизну" на проспекте Мира, бросили в пламя огня снег и скрылись. Проводится проверка на установление правонарушителей", - сказал собеседник агентства.
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химки
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, химки, московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки, Московская область (Подмосковье)
14:05 13.12.2022 (обновлено: 14:15 13.12.2022)
В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь
Подростки снегом потушили Вечный огонь в подмосковных Химках
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области во вторник.
Как рассказали в главке, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне.
"Полицейскими предварительно установлено, что четверо подростков, находясь у монумента "Отстоявшим отчизну" на проспекте Мира, бросили в пламя огня снег и скрылись. Проводится проверка на установление правонарушителей", - сказал собеседник агентства.