https://ria.ru/20221213/khuliganstvo-1838327475.html

В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь

В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь - РИА Новости, 13.12.2022

В Подмосковье подростки снегом потушили Вечный огонь

Полицейские ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T14:05

2022-12-13T14:05

2022-12-13T14:15

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Полицейские ищут четверых подростков, которые, по предварительным данным, потушили снегом Вечный огонь в подмосковных Химках, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области во вторник.Как рассказали в главке, сообщение об инциденте поступило в полицию накануне."Полицейскими предварительно установлено, что четверо подростков, находясь у монумента "Отстоявшим отчизну" на проспекте Мира, бросили в пламя огня снег и скрылись. Проводится проверка на установление правонарушителей", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221206/delo-1836613042.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, химки, московская область (подмосковье)