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Замгенсека ООН посетил Херсон - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/kherson-1838460740.html
Замгенсека ООН посетил Херсон
Замгенсека ООН посетил Херсон - РИА Новости, 13.12.2022
Замгенсека ООН посетил Херсон
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:26
2022-12-13T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
мартин гриффитс
стефан дюжаррик
херсон
украина
оон
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html
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в мире, мартин гриффитс, стефан дюжаррик, херсон, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мартин Гриффитс, Стефан Дюжаррик, Херсон, Украина, ООН
21:26 13.12.2022
 
Замгенсека ООН посетил Херсон

Дюжаррик: замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитс посетил во вторник Херсон

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
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Стела города Херсон. Архивное фото
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне", - сказал Дюжаррик.
Украинский военнослужащий заряжает противотанковый гранатомет СПГ-9 на линии соприкосновения под Херсоном - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
Вчера, 16:24Специальная военная операция на Украине
Жители Херсона пожаловались британским СМИ, что жизнь при ВСУ стала хуже
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМартин ГриффитсСтефан ДюжаррикХерсонУкраинаООН
 
 
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