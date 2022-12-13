https://ria.ru/20221213/kherson-1838460740.html

Замгенсека ООН посетил Херсон

Замгенсека ООН посетил Херсон - РИА Новости, 13.12.2022

Замгенсека ООН посетил Херсон

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T21:26

2022-12-13T21:26

2022-12-13T21:26

специальная военная операция на украине

в мире

мартин гриффитс

стефан дюжаррик

херсон

украина

оон

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ООН, 13 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html

херсон

украина

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мартин гриффитс, стефан дюжаррик, херсон, украина, оон