https://ria.ru/20221213/kherson-1838460740.html
Замгенсека ООН посетил Херсон
Замгенсека ООН посетил Херсон - РИА Новости, 13.12.2022
Замгенсека ООН посетил Херсон
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T21:26
2022-12-13T21:26
2022-12-13T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
мартин гриффитс
стефан дюжаррик
херсон
украина
оон
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ООН, 13 дек – РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил во вторник Херсон, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик."Гриффитс сейчас находится на месте. Второй день его визита на Украину. Сегодня он был в Херсоне", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20221213/kherson-1838376529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мартин гриффитс, стефан дюжаррик, херсон, украина, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мартин Гриффитс, Стефан Дюжаррик, Херсон, Украина, ООН
Замгенсека ООН посетил Херсон
Дюжаррик: замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Гриффитс посетил во вторник Херсон