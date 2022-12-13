https://ria.ru/20221213/katenan-1838367560.html

Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене - РИА Новости, 13.12.2022

Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:58

2022-12-13T15:58

2022-12-13T17:52

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франция

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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за пощечину своей жене, сообщает во вторник телеканал BFMTV."Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", - сообщило СМИ.Его также обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро.Катенан признался, что дал пощечину жене, когда та сообщила ему о желании с ним развестись, а позже отправлял ей угрожающие смс.По итогам заседания партии LFI во вторник, Катенан, который уже в течение трех месяцев отстранён от работы в Нацсобрании Франции, был также исключен из рядов партии на 4 месяца до 13 апреля 2023 года.Как сообщила партия в коммюнике, она "остаётся приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав это "необходимым политическим решением". Возвращение депутата будет возможным после прохождения курса по ответственности за насилие над женщинами, уточнили в партии.

https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жан-люк меланшон, франция