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Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене - РИА Новости, 13.12.2022
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Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене - РИА Новости, 13.12.2022
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:58
2022-12-13T17:52
в мире
жан-люк меланшон
франция
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за пощечину своей жене, сообщает во вторник телеканал BFMTV."Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", - сообщило СМИ.Его также обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро.Катенан признался, что дал пощечину жене, когда та сообщила ему о желании с ним развестись, а позже отправлял ей угрожающие смс.По итогам заседания партии LFI во вторник, Катенан, который уже в течение трех месяцев отстранён от работы в Нацсобрании Франции, был также исключен из рядов партии на 4 месяца до 13 апреля 2023 года.Как сообщила партия в коммюнике, она "остаётся приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав это "необходимым политическим решением". Возвращение депутата будет возможным после прохождения курса по ответственности за насилие над женщинами, уточнили в партии.
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в мире, жан-люк меланшон, франция
В мире, Жан-Люк Меланшон, Франция
15:58 13.12.2022 (обновлено: 17:52 13.12.2022)
 
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене

Депутату "Непокорившейся Франции" Катенану дали четыре месяца условно за пощечину жене

© AFP 2022 / Bertrand GuayДепутат французской партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Адриан Катенан
Депутат французской партии Непокорившаяся Франция (LFI) Адриан Катенан - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / Bertrand Guay
Депутат французской партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Адриан Катенан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за пощечину своей жене, сообщает во вторник телеканал BFMTV.
"Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", - сообщило СМИ.
Его также обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро.
Катенан признался, что дал пощечину жене, когда та сообщила ему о желании с ним развестись, а позже отправлял ей угрожающие смс.
По итогам заседания партии LFI во вторник, Катенан, который уже в течение трех месяцев отстранён от работы в Нацсобрании Франции, был также исключен из рядов партии на 4 месяца до 13 апреля 2023 года.
Как сообщила партия в коммюнике, она "остаётся приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав это "необходимым политическим решением". Возвращение депутата будет возможным после прохождения курса по ответственности за насилие над женщинами, уточнили в партии.
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В миреЖан-Люк МеланшонФранция
 
 
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