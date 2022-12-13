https://ria.ru/20221213/katenan-1838367560.html
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене - РИА Новости, 13.12.2022
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:58
2022-12-13T15:58
2022-12-13T17:52
в мире
жан-люк меланшон
франция
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ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости. Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за пощечину своей жене, сообщает во вторник телеканал BFMTV."Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", - сообщило СМИ.Его также обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро.Катенан признался, что дал пощечину жене, когда та сообщила ему о желании с ним развестись, а позже отправлял ей угрожающие смс.По итогам заседания партии LFI во вторник, Катенан, который уже в течение трех месяцев отстранён от работы в Нацсобрании Франции, был также исключен из рядов партии на 4 месяца до 13 апреля 2023 года.Как сообщила партия в коммюнике, она "остаётся приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав это "необходимым политическим решением". Возвращение депутата будет возможным после прохождения курса по ответственности за насилие над женщинами, уточнили в партии.
https://ria.ru/20220531/ubiystvo-1791937175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жан-люк меланшон, франция
В мире, Жан-Люк Меланшон, Франция
15:58 13.12.2022 (обновлено: 17:52 13.12.2022)
Французского депутата приговорили к условному сроку за пощечину жене
Депутату "Непокорившейся Франции" Катенану дали четыре месяца условно за пощечину жене
ПАРИЖ, 13 дек – РИА Новости.
Депутат французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) и правая рука главы партии Жан-Люка Меланшона Адриан Катенан получил 4 месяца условно за пощечину своей жене, сообщает во вторник телеканал BFMTV
.
"Депутат предстал перед судом в Лилле во вторник. Адриан Катенан признал свою вину. Его приговорили к 4 месяцам тюрьмы условно за жестокость по отношению к своей жене, с которой он сейчас разводится", - сообщило СМИ.
Его также обязали выплатить компенсацию в размере 2 тысяч евро.
Катенан признался, что дал пощечину жене, когда та сообщила ему о желании с ним развестись, а позже отправлял ей угрожающие смс.
По итогам заседания партии LFI во вторник, Катенан, который уже в течение трех месяцев отстранён от работы в Нацсобрании Франции, был также исключен из рядов партии на 4 месяца до 13 апреля 2023 года.
Как сообщила партия в коммюнике, она "остаётся приверженной борьбе против насилия над женщинами", назвав это "необходимым политическим решением". Возвращение депутата будет возможным после прохождения курса по ответственности за насилие над женщинами, уточнили в партии.