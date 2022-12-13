https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html

В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов

В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов - РИА Новости, 13.12.2022

В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов

Канадские политики и мейнстримные медиа распространяют ложные сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T08:48

2022-12-13T08:48

2022-12-13T08:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

канада

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Канадские политики и мейнстримные медиа распространяют ложные сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине, заявило посольство РФ в Канаде."Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.Российское диппредставительство отметило, что Киев применяет запрещенные вооружения против невоенных целей, одновременно запрашивая у Запада новые поставки для продолжения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре."Мы ожидаем от премьер-министра (Канады) Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения киевского режима за совершенные ужасающие акты против мирных жителей", - подчеркнули российские дипломаты.В противном случае, как указали в российском посольстве, могут возникнуть мысли о "двуличии" и "пособничестве" со стороны Канады.

https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827200980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, канада, джастин трюдо