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В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов - РИА Новости, 13.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/kanada-1838226891.html
В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов
В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов - РИА Новости, 13.12.2022
В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов
Канадские политики и мейнстримные медиа распространяют ложные сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине, заявило посольство РФ в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T08:48
2022-12-13T08:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
канада
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Канадские политики и мейнстримные медиа распространяют ложные сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине, заявило посольство РФ в Канаде."Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.Российское диппредставительство отметило, что Киев применяет запрещенные вооружения против невоенных целей, одновременно запрашивая у Запада новые поставки для продолжения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре."Мы ожидаем от премьер-министра (Канады) Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения киевского режима за совершенные ужасающие акты против мирных жителей", - подчеркнули российские дипломаты.В противном случае, как указали в российском посольстве, могут возникнуть мысли о "двуличии" и "пособничестве" со стороны Канады.
https://ria.ru/20221027/oruzhie-1827200980.html
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в мире, россия, канада, джастин трюдо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Канада, Джастин Трюдо
08:48 13.12.2022 (обновлено: 08:49 13.12.2022)
 
В Канаде распространяют фейки о применении Россией запрещенных снарядов

Посольство: в Канаде тиражируют фейки об атаках России кассетными боеприпасами по Украине

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 дек - РИА Новости. Канадские политики и мейнстримные медиа распространяют ложные сообщения об использовании Россией кассетных боеприпасов на Украине, заявило посольство РФ в Канаде.
"Канадские мейнстримные медиа и отдельные политики проталкивают ложные сюжеты о том, что Россия использует кассетные боеприпасы на Украине. Россия никогда этого не делала. Правда в том, что это Украина нарушает все международные обязательства", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 14:42
Украина потребовала у США и Европы кассетные боеприпасы, пишут СМИ
Российское диппредставительство отметило, что Киев применяет запрещенные вооружения против невоенных целей, одновременно запрашивая у Запада новые поставки для продолжения ударов по жилым районам и гражданской инфраструктуре.
"Мы ожидаем от премьер-министра (Канады) Джастина Трюдо и кабинета министров незамедлительного осуждения киевского режима за совершенные ужасающие акты против мирных жителей", - подчеркнули российские дипломаты.
В противном случае, как указали в российском посольстве, могут возникнуть мысли о "двуличии" и "пособничестве" со стороны Канады.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 23:49
Сенат США: Украина поставляла белый фосфор, применявшийся в Карабахе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКанадаДжастин Трюдо
 
 
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