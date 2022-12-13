https://ria.ru/20221213/kachinskiy-1838353553.html
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве - РИА Новости, 13.12.2022
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:16
2022-12-13T15:16
2022-12-13T15:21
в мире
ярослав качиньский
польша
право и справедливость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_cd714279f9dad4d2c8f20cac6e85a2f0.jpg
ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.Ранее на одной из встреч с избирателями Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".Она пояснила, что председатель "Права и справедливости" наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента Польши – выговором.В своих выступлениях Качиньский постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Сам он детей не имеет и никогда не был женат.В сентябре Качиньский уже был наказан выговором за слова о трансгендерах, которых он предложил обследовать.
https://ria.ru/20221202/politika-1835647240.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/03/1550080372_104:0:1837:1300_1920x0_80_0_0_6fd90ec961a0b19995ab330a76abc23a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ярослав качиньский, польша, право и справедливость
В мире, Ярослав Качиньский, Польша, Право и справедливость
15:16 13.12.2022 (обновлено: 15:21 13.12.2022)
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве
Главе правящей партии Польши Качиньскому сделали выговор за обвинение полек в пьянстве
ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.
Ранее на одной из встреч с избирателями Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".
"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "Закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", - сказала Фалей.
Она пояснила, что председатель "Права и справедливости" наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента Польши – выговором.
В своих выступлениях Качиньский постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Сам он детей не имеет и никогда не был женат.
В сентябре Качиньский уже был наказан выговором за слова о трансгендерах, которых он предложил обследовать.