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Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве - РИА Новости, 13.12.2022
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Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве - РИА Новости, 13.12.2022
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве
Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T15:16
2022-12-13T15:21
в мире
ярослав качиньский
польша
право и справедливость
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.Ранее на одной из встреч с избирателями Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".Она пояснила, что председатель "Права и справедливости" наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента Польши – выговором.В своих выступлениях Качиньский постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Сам он детей не имеет и никогда не был женат.В сентябре Качиньский уже был наказан выговором за слова о трансгендерах, которых он предложил обследовать.
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в мире, ярослав качиньский, польша, право и справедливость
В мире, Ярослав Качиньский, Польша, Право и справедливость
15:16 13.12.2022 (обновлено: 15:21 13.12.2022)
 
Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве

Главе правящей партии Польши Качиньскому сделали выговор за обвинение полек в пьянстве

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.
Ранее на одной из встреч с избирателями Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".
"Ярослав Качиньский наказан парламентской комиссией по депутатской этике за высказывания политика о "Закладывании за воротник". Нельзя издеваться над людьми", - сказала Фалей.
Она пояснила, что председатель "Права и справедливости" наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента Польши – выговором.
В своих выступлениях Качиньский постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Сам он детей не имеет и никогда не был женат.
В сентябре Качиньский уже был наказан выговором за слова о трансгендерах, которых он предложил обследовать.
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В миреЯрослав КачиньскийПольшаПраво и справедливость
 
 
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