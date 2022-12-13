https://ria.ru/20221213/kachinskiy-1838353553.html

Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве

Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве - РИА Новости, 13.12.2022

Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших полек в пьянстве

Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:16

2022-12-13T15:16

2022-12-13T15:21

в мире

ярослав качиньский

польша

право и справедливость

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ВАРШАВА, 13 дек — РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский наказан выговором за обвинение женщин в пьянстве, сообщила журналистам представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.Ранее на одной из встреч с избирателями Качиньский заявил, что в Польше рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины "закладывают за воротник".Она пояснила, что председатель "Права и справедливости" наказан самым строгим наказанием, которое можно применить к депутату парламента Польши – выговором.В своих выступлениях Качиньский постоянно призывает польских женщин рожать больше детей. Сам он детей не имеет и никогда не был женат.В сентябре Качиньский уже был наказан выговором за слова о трансгендерах, которых он предложил обследовать.

https://ria.ru/20221202/politika-1835647240.html

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в мире, ярослав качиньский, польша, право и справедливость