https://ria.ru/20221213/kabul-1838210079.html

ИГ* взяло ответственность за нападение на отель в Кабуле, сообщили СМИ

ИГ* взяло ответственность за нападение на отель в Кабуле, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2022

ИГ* взяло ответственность за нападение на отель в Кабуле, сообщили СМИ

Террористическая группировка ИГ* взяла ответственность за нападение на отель в афганском Кабуле, которое произошло в понедельник, передает агентство... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T00:57

2022-12-13T00:57

2022-12-13T00:57

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла ответственность за нападение на отель в афганском Кабуле, которое произошло в понедельник, передает агентство France-Presse.Ранее сообщалось, что взрыв и выстрелы были слышны у отеля в Кабуле. Одна из кабульских больниц заявляла, что к ним поступили 21 раненых или погибших. "Талибан"** позднее сообщил, что два иностранца пострадали при нападении, трое нападавших были ликвидированы.В группировке заявили, что два ее члена напали на отель, в котором часто останавливаются дипломаты и бизнесмены из Китая, где они подорвали два взрывных устройства, спрятанные в сумках, а также бросили гранаты и произвели выстрелы.* Террористическая группировка, запрещенная в России**Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20221205/obstrel-1836533548.html

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в мире, кабул (город), россия, китай, исламское государство, талибан, оон