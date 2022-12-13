https://ria.ru/20221213/jagermeister-1838416773.html

ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл"

ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл" - РИА Новости, 13.12.2022

ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:40

2022-12-13T17:40

2022-12-13T17:40

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

алкоголь

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее во вторник завод сообщил, что подал заявление о нарушении антимонопольного законодательства компанией Mast-Jägermeister - производителя Jägermeister. Причина конфликта, как указывал "Кристалл", стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты."Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", - говорится в сообщении.Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jägermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html

https://ria.ru/20221206/alkogol-1836549128.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь