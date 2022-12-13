https://ria.ru/20221213/jagermeister-1838416773.html
ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл"
ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл" - РИА Новости, 13.12.2022
ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:40
2022-12-13T17:40
2022-12-13T17:40
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
алкоголь
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее во вторник завод сообщил, что подал заявление о нарушении антимонопольного законодательства компанией Mast-Jägermeister - производителя Jägermeister. Причина конфликта, как указывал "Кристалл", стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты."Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", - говорится в сообщении.Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.Кроме того, Минпромторг РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jägermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.
https://ria.ru/20221114/alkogol-1831260860.html
https://ria.ru/20221206/alkogol-1836549128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), алкоголь
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Алкоголь
ФАС получила жалобу на немецкий Jägermeister от завода "Кристалл"
ФАС получила жалобу калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ получила обращение от калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" на немецкий Jägermeister и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее во вторник завод сообщил, что подал заявление о нарушении антимонопольного законодательства компанией Mast-Jägermeister - производителя Jägermeister. Причина конфликта, как указывал "Кристалл", стала недобросовестная конкуренция со стороны немецкой компании, которая давит на производителя и ритейлеров, пытаясь запретить "Кристаллу" выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а оптовикам и торговым сетям – продавать эти продукты.
"Указанное обращение поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Jägermeister в начале ноября приостановил поставки в Россию. Чуть позже "Кристалл" сообщил, что начал поставлять в торговые сети травяные ликеры Alter Heiler и Konig Heiler, которые по качественным показателям могут заменить немецкий Jägermeister. Компания планировала к следующему году выпускать порядка 300-360 тысяч декалитров этих напитков.
Кроме того, Минпромторг
РФ в начале ноября включил алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошел ряд иностранных брендов, среди них - Jägermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.