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В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ

В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022

В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ

ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии. РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T10:50

2022-12-13T10:50

2022-12-13T12:27

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

красноярск

абакан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии.По информации ведомства, он пытался попасть на Украину через территорию одной из стран СНГ. "В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанный подозревается в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Кроме того, ранее он "совершил акты вандализма в отношении административных зданий". За это его также привлекли к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html

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красноярск

абакан

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Кирилл Волков

происшествия, россия, красноярск, абакан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр