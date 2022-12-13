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В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221213/izmena-1838254605.html
В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ
В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ - РИА Новости, 13.12.2022
В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ
ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии. РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T10:50
2022-12-13T12:27
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
красноярск
абакан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии.По информации ведомства, он пытался попасть на Украину через территорию одной из стран СНГ. "В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что задержанный подозревается в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Кроме того, ранее он "совершил акты вандализма в отношении административных зданий". За это его также привлекли к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20220722/ideologiya-1804020123.html
россия
красноярск
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происшествия, россия, красноярск, абакан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Красноярск, Абакан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:50 13.12.2022 (обновлено: 12:27 13.12.2022)
 
В Красноярске задержали жителя Хакасии, пытавшегося примкнуть к ВСУ

ФСБ задержала жителя Абакана, подозреваемого в госизмене за попытку вступить в ВСУ

© ФСБ РоссииЗадержанный по подозрению в покушении на государственную измену в Республике Хакасия
Задержанный по подозрению в покушении на государственную измену в Республике Хакасия
© ФСБ России
Задержанный по подозрению в покушении на государственную измену в Республике Хакасия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. ФСБ заявила о задержании в аэропорту Красноярска жителя Абакана, пытавшегося примкнуть к украинской армии.
По информации ведомства, он пытался попасть на Украину через территорию одной из стран СНГ.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что задержанный подозревается в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, ранее он "совершил акты вандализма в отношении административных зданий". За это его также привлекли к уголовной ответственности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКрасноярскАбаканФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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