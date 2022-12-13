https://ria.ru/20221213/istyazanie-1838360637.html

В Сочи будут судить педагогов досугового центра, истязавших детей

В Сочи будут судить педагогов досугового центра, истязавших детей - РИА Новости, 13.12.2022

В Сочи будут судить педагогов досугового центра, истязавших детей

Прокуратура Хостинского района в Сочи направила в суд уголовное дело двух воспитательниц, истязавших детей в досуговом центре, сообщили в региональном надзорном РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T15:40

2022-12-13T15:40

2022-12-13T15:40

сочи

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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СОЧИ, 13 дек – РИА Новости. Прокуратура Хостинского района в Сочи направила в суд уголовное дело двух воспитательниц, истязавших детей в досуговом центре, сообщили в региональном надзорном ведомстве.Скандал начался с появления в соцсетях видео из сочинского детсада "Империя детства". На кадрах видно, как одна женщина, оскорбляя, бьет ребенка учебником по голове, другая – по ушам, еще одного хватают за волосы.Позже региональный главк СК РФ проинформировал, что против 53-летней воспитательницы частного детского сада уголовное дело об истязании возбудили еще в феврале 2021 года. Тогда следователи установили, что женщина регулярно избивала ребенка руками, ногами и тряпкой, а также таскала за волосы.Позднее следователи предъявили двум воспитателям обвинение по статьям 117 УК РФ (Истязание) и 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей), установив, что детей били обе женщины, не смущаясь видеокамер.В октябре сочинский суд принял решение посадить воспитателей под домашний арест. Детский центр по решению суда закрыли."В Сочи прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жительниц, обвиняемых в истязании детей в частном детском саду", - говорится в сообщении.Одна из воспитательниц позднее создала аналогичный центр и теперь дополнительно обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей). По данным региональной прокуратуры, в том центре женщина одновременно была воспитателем и избила семилетнего мальчика до кровоподтеков на шеи и предплечье.Обе фигурантки находятся под домашним арестом.

https://ria.ru/20221210/izbienie-1837720555.html

https://ria.ru/20221210/proverka-1837695174.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сочи, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край