https://ria.ru/20221213/indoneziya-1838261146.html

ЕС тщательно изучит новый Уголовный кодекс Индонезии, вызвавший критику ООН

ЕС тщательно изучит новый Уголовный кодекс Индонезии, вызвавший критику ООН - РИА Новости, 13.12.2022

ЕС тщательно изучит новый Уголовный кодекс Индонезии, вызвавший критику ООН

Евросоюз изучает детали нового Уголовного кодекса Индонезии, вызвавшего критику в стране и за рубежом из-за уголовной ответственности для журналистов и запрета... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T11:16

2022-12-13T11:16

2022-12-13T11:16

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Евросоюз изучает детали нового Уголовного кодекса Индонезии, вызвавшего критику в стране и за рубежом из-за уголовной ответственности для журналистов и запрета внебрачных связей, заявил посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет.Индонезия подверглась резкой критике со стороны различных организаций, в том числе ООН, за принятие нового Уголовного кодекса. В ООН в частности считают, что ряд статей пересмотренного кодекса противоречат международно-правовым обязательствам Индонезии в отношении прав человека."В кодексе около 600 статей. На их тщательное изучение нам потребуется немного времени. Мы хотим увидеть связь и согласованность кодекса с международным законодательством о правах человека, под которым подписалась Индонезия", — сообщил представитель блока местной газете Jakarta Globe.По словам Пикета, многолетний переходный период может дать Индонезии время учесть опасения ЕС."Давайте не будем забывать о трехлетнем периоде до вступления кодекса в силу. Это означает, что у правительства Индонезии еще есть достаточно времени, чтобы выслушать высказанные опасения", — сказал дипломат.Новый Уголовный кодекс Индонезии приняли на пленарном заседании парламента 6 декабря. Он предусматривает запрет на половую связь вне брака и сожительство. В соответствии с новым кодексом, журналисты также могут быть наказаны за публикацию новостей, которые "могут спровоцировать беспорядки". Документ, который еще должен быть одобрен президентом Индонезии Джоко Видодо, вступит в силу через три года.

https://ria.ru/20221208/indoneziya-1837170709.html

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в мире, джоко видодо, индонезия, евросоюз, оон