https://ria.ru/20221213/ikra-1838401240.html
В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты
В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты - РИА Новости, 13.12.2022
В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты
Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T17:02
2022-12-13T17:02
2022-12-13T17:02
экономика
дальний восток
россия
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206632_159:499:2912:2048_1920x0_80_0_0_4602ca4f36455db4cb88fb606cd390f6.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего вырастет, как и цена, следует из экспертных оценок.По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости, за период с 1 по 20 ноября средний чек при покупке одного килограмма красной икры составлял 4 667 рублей, на 11% выше, чем в тот же период 2021 года. Число покупок при этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, стало ниже на 41%.В компании также отметили, что в розничной торговле доля покупок красной икры килограммами встречается редко; чаще всего такой товар берут в упаковках по 150-200 грамм. "В топ-покупок, судя по наименованиям товаров в чеках – икра лосося, горбуши, кеты, форели, нерки, кижуча, чавычи", - сообщили в компании.При этом в годовом выражении снизились продажи икры чавычи и горбуши - на 33-35%, а выросли, на 13% и 20% - продажи икры кижуча и нерки. Но при этом средний чек при покупке икры горбуши вырос на 6%, до 1014 рублей, а икры чавычи - снизился на 44%, до 2037 рублей. Средний чек по икре нерки, без учета граммовой спецификации - 1649 рублей, на 7% выше уровня прошлого года.В компании также отметили, что продажи самого популярного вида красной икры – лососевой – снижаются не первый год: потребитель пока все еще придерживается стратегии рационализации и сбережения трат.В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк считает, что средняя цена на красную икру перед новогодними праздниками может еще немного подрасти: спрос будет традиционно увеличиваться, поскольку покупки будут, просто в меньших объемах."Я не думаю, что капитально сильно снизятся объемы продаж. Несмотря на то, что дорого, традиционную еду новогоднего стола люди стараются приобрести. Поэтому я не ожидаю сильного падения спроса, хотя самих объемов (которые имеются у производителей - ред.), из-за сократившегося вылова, возможно, будет меньше", - сказал Березнюк РИА Новости.С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам: так, объем их добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года. В свою очередь прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн - на середину ноября он составлял 271,9 тысячи тонн. В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых.
https://ria.ru/20221212/elka-1837946656.html
https://ria.ru/20221201/ikra-1835433721.html
https://ria.ru/20221212/elka-1838018011.html
дальний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760206632_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ae9aba7528f084991d5b9a430c119743.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальний восток, россия, новый год
Экономика, Дальний Восток, Россия, Новый год
В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты
Эксперты: красную икру в декабре в России традиционно ждет рост новогоднего спроса
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего вырастет, как и цена, следует из экспертных оценок.
По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости, за период с 1 по 20 ноября средний чек при покупке одного килограмма красной икры составлял 4 667 рублей, на 11% выше, чем в тот же период 2021 года. Число покупок при этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, стало ниже на 41%.
В компании также отметили, что в розничной торговле доля покупок красной икры килограммами встречается редко; чаще всего такой товар берут в упаковках по 150-200 грамм. "В топ-покупок, судя по наименованиям товаров в чеках – икра лосося, горбуши, кеты, форели, нерки, кижуча, чавычи", - сообщили в компании.
При этом в годовом выражении снизились продажи икры чавычи и горбуши - на 33-35%, а выросли, на 13% и 20% - продажи икры кижуча и нерки. Но при этом средний чек при покупке икры горбуши вырос на 6%, до 1014 рублей, а икры чавычи - снизился на 44%, до 2037 рублей. Средний чек по икре нерки, без учета граммовой спецификации - 1649 рублей, на 7% выше уровня прошлого года.
В компании также отметили, что продажи самого популярного вида красной икры – лососевой – снижаются не первый год: потребитель пока все еще придерживается стратегии рационализации и сбережения трат.
В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк считает, что средняя цена на красную икру перед новогодними праздниками может еще немного подрасти: спрос будет традиционно увеличиваться, поскольку покупки будут, просто в меньших объемах.
"Я не думаю, что капитально сильно снизятся объемы продаж. Несмотря на то, что дорого, традиционную еду новогоднего стола люди стараются приобрести. Поэтому я не ожидаю сильного падения спроса, хотя самих объемов (которые имеются у производителей - ред.), из-за сократившегося вылова, возможно, будет меньше", - сказал Березнюк РИА Новости.
С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам: так, объем их добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года. В свою очередь прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн - на середину ноября он составлял 271,9 тысячи тонн. В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых.