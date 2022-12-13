https://ria.ru/20221213/ikra-1838401240.html

В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты

В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты - РИА Новости, 13.12.2022

В декабре традиционно вырастет спрос на красную икру, считают эксперты

Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T17:02

2022-12-13T17:02

2022-12-13T17:02

экономика

дальний восток

россия

новый год

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре не спешили покупать красную икру, покупок по сравнению с тем же периодом было меньше, но в декабре, перед Новым годом, спрос, скорее всего вырастет, как и цена, следует из экспертных оценок.По данным аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" с более 1,1 миллиона онлайн-касс в РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости, за период с 1 по 20 ноября средний чек при покупке одного килограмма красной икры составлял 4 667 рублей, на 11% выше, чем в тот же период 2021 года. Число покупок при этом, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, стало ниже на 41%.В компании также отметили, что в розничной торговле доля покупок красной икры килограммами встречается редко; чаще всего такой товар берут в упаковках по 150-200 грамм. "В топ-покупок, судя по наименованиям товаров в чеках – икра лосося, горбуши, кеты, форели, нерки, кижуча, чавычи", - сообщили в компании.При этом в годовом выражении снизились продажи икры чавычи и горбуши - на 33-35%, а выросли, на 13% и 20% - продажи икры кижуча и нерки. Но при этом средний чек при покупке икры горбуши вырос на 6%, до 1014 рублей, а икры чавычи - снизился на 44%, до 2037 рублей. Средний чек по икре нерки, без учета граммовой спецификации - 1649 рублей, на 7% выше уровня прошлого года.В компании также отметили, что продажи самого популярного вида красной икры – лососевой – снижаются не первый год: потребитель пока все еще придерживается стратегии рационализации и сбережения трат.В свою очередь управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк считает, что средняя цена на красную икру перед новогодними праздниками может еще немного подрасти: спрос будет традиционно увеличиваться, поскольку покупки будут, просто в меньших объемах."Я не думаю, что капитально сильно снизятся объемы продаж. Несмотря на то, что дорого, традиционную еду новогоднего стола люди стараются приобрести. Поэтому я не ожидаю сильного падения спроса, хотя самих объемов (которые имеются у производителей - ред.), из-за сократившегося вылова, возможно, будет меньше", - сказал Березнюк РИА Новости.С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам: так, объем их добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года. В свою очередь прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн - на середину ноября он составлял 271,9 тысячи тонн. В 2021 году было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых.

https://ria.ru/20221212/elka-1837946656.html

https://ria.ru/20221201/ikra-1835433721.html

https://ria.ru/20221212/elka-1838018011.html

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экономика, дальний восток, россия, новый год